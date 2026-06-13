Yapay zeka şirketi Anthropic, ABD hükümetinin ulusal güvenlik endişelerini gerekçe göstererek tüm yabancı uyrukluların erişimini sınırlandırma talimatı vermesinin ardından en gelişmiş yapay zeka modellerini askıya aldığını duyurdu.

Ticaret Bakanı Howard Lutnick tarafından cuma öğleden sonra şirkete iletilen talimat, modellerdeki güvenlik bariyerlerinin aşılmasına yönelik bir güvenlik açığının tespit edilmesinin ardından geldi.

Şirket, bir ABD'li yetkili tarafından da onaylanan bu karar sebebiyle ABD de dahil olmak üzere dünya genelinde erişimi tamamen kapatmak zorunda kaldığını bildirdi.

Dünya çapında yüz binlerce kullanıcı, parasını ödedikleri yapay zeka planına rağmen en gelişmiş versiyonları kullanamaz hale geldi.

'ULUSAL GÜVENLİK AÇIĞI' KABUL EDİLDİ

Trump yönetiminin, Anthropic'in öncü modeli Mythos'a birkaç haftadır erişimi bulunuyordu ve federal ajanslar resmi dağıtım öncesinde model üzerinde denemeler gerçekleştiriyordu.

Bu süreçte bazı yetkililer, modelin küresel finans sistemi gibi kritik altyapılardaki siber güvenlik açıklarını istismar etmek amacıyla kullanılabileceğine dair endişelerini dile getirmişti.

Bununla birlikte yönetim, Anthropic'in Mythos modelini bu hafta müşterilerine sunmasını engellememişti.

Başkan Donald Trump'ın yakın zamanda imzaladığı kararname, kurumların öncü modelleri geniş çaplı dağıtım öncesinde incelemesi için gönüllü bir çerçeve oluştursa da hükümete bir modelin yayınlanmasını engelleme yetkisi vermiyordu.

YÜZ MİLYONLARCA KULLANICIYA YASAKLANDI

Alınan son karar doğrultusunda Anthropic, en güçlü modelleri olan Mythos 5 ve Fable 5'i cuma günü tüm kullanıcıların erişiminden çekti. ABD hükümeti ile halihazırda hukuki bir mücadele içinde olan şirket, verilen talimatı kınayarak kararın bir "yanlış anlaşılmaya" dayandığını savundu.

Yapılan açıklamada, hükümetlerin şeffaf, adil, net ve teknik gerçeklere dayanan yasal bir süreç çerçevesinde güvenli olmayan dağıtımları engelleme yetkisine sahip olması gerektiği, ancak mevcut uygulamanın bu ilkelere uymadığı belirtildi.

Şirket yetkilileri, dar kapsamlı bir güvenlik açığı potansiyelinin bulunmasının, yüz milyonlarca insanın kullandığı ticari bir modelin geri çekilmesine gerekçe olmaması gerektiğini vurguladı.

Açıklamada, bu standardın tüm sektöre uygulanması durumunda öncü model sağlayıcılarının yeni model dağıtımlarının tamamen durma noktasına geleceği ifade edildi.