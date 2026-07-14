ABD Adalet Bakanı Marco Rubio, Beyaz Saray ve The Wall Street Journal üzerinden paylaştığı yazıda Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin feshedilmesi için çalıştıklarını duyurdu.

ABD vatandaşlarını kısıtladıklarını öne sürdüğü mahkemeyi dağıtmak için yaptırım, vize yasağı ve gümrük vergisi yöntemlerini kullanacaklarını duyuran Rubio UCM'yi ortadan kaldıracaklarını vurguladı.

ABD Adalet Bakan Vekili Todd Blanche, UCM'nin Amerikan vatandaşları üzerindeki yargı yetkisine yönelik tüm iddiaları kesin bir dille reddettiğini duyurdu.

Blanche, UCM Başkanı Yargıç Tomoko Akane'ye hitaben kaleme aldığı resmi mektupta, Washington yönetiminin mahkemenin yetkisini hiçbir zaman tanımadığını vurguladı.

ABD, UCM'nin yetki alananını kabul eden Roma anlaşmasının bir tarafı değil. Ancak UCM'nin İsrailli bakanları ve Başbakanı yargılaması iplerin gerilmesine sebep oldu.

BAKAN VEKİLİNDEN UCM'YE TEHDİT

ABD Adalet Bakanlığının ulusal egemenliği savunmak ve vatandaşlarının haklarını korumak konusunda kararlı olduğunu belirten Blanche, 2002 yılında yürürlüğe giren "Amerikan Askeri Personelini Koruma Yasası"na dikkat çekti.

Bu yasaya göre bir ABD askerinin Lahey'de yargılanması durumunda "her türlü aracı kullanma yetkisi" tanıyor. Buna göre ABD, Hollanda'ya saldırıda bulunacak ve askeri bölgeden çıkartacak.

Blanche, ABD halkının özgürlük ve güvenliğinin, Amerikan Anayasası'na bağlılığı bulunmayan ve hiçbir seçmen kitlesine karşı hesap verme yükümlülüğü taşımayan "Lahey'deki yabancı bir mahkemenin tasarrufuna" bırakılamayacağını ifade etti.

Söz konusu federal yasa, Washington'a, vatandaşlarının UCM tarafından gözaltına alınması veya hakkında tutuklama kararı çıkarılması durumunda.