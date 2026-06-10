ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Palau bayraklı M/T Settebello adlı geminin, İran’dan petrol taşıma girişimi ve uygulanan ablukanın ihlali nedeniyle etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

ABD güçleri, İran'dan petrol taşımaya çalışarak devam eden ablukayı ihlal eden başka bir geminin ardından, Umman Körfezi'nde bir petrol tankerini art arda ikinci gün etkisiz hale getirdi.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Umman Körfezi'nden geçerken Palau bayraklı M/T Settebello gemisini etkisiz hale getirdi. Mürettebatın Amerikan güçlerinin talimatlarına defalarca uymamasının ardından, bir ABD uçağı geminin makine dairesine hassas mühimmat ateşledi.

CENTCOM güçleri, 13 Nisan'da ablukanın başlatılmasından bu yana, sekiz uyumsuz gemiyi etkisiz hale getirdi, uyumlu 134 gemiyi yeniden yönlendirdi ve insani yardım taşıyan 42 geminin geçişine izin verdi.