ABD Savunma Bakanlığı, ağustos ayında ülke genelindeki askeri üslerde dondurulmuş gıdaların bozulmasına yol açan gizemli dondurucu arızalarını olası bir siber saldırı olarak değerlendiriyor.

Konuya yakın dört yetkiliye dayandırılan bilgilere göre askeri müfettişler, bu ayın başlarında Fransa'daki süpermarketlerdeki buz dolaplarını fırına dönüşmesine yol açan benzer bir saldırısı üzerine Fransız mevkidaşlarıyla iletişim kurdu.

Pentagon, Siber Komutanlığa bağlı bir birimin "kurumlar arası ve kolluk kuvveti ortaklarıyla yakın koordinasyon içinde çalıştığını" açıklamakla yetindi.

DONDURUCULAR FIRINA DÖNÜŞTÜ

ABD Ordusu Ceza Soruşturma Dairesi, Siber Saha Ofisi'nin soruşturmaya dahil olduğunu ve "Avrupa'daki soğutma kesintilerini" daha iyi anlamak adına Fransız kolluk kuvvetleriyle ortak çalıştığını aktardı. Washington'daki Fransa Büyükelçiliği ise konuya ilişkin yorum talebine geri dönüş yapmadı.

İlgili dönemde askeri üslerin sosyal medya paylaşımları ve internet sitesi güncellemeleri üzerinden yapılan incelemelere göre, ağustos sonundaki arızalar askeri personelin yiyecek satın aldığı en az altı üs marketini etkiledi.

Vakaların en az birinde dondurucuların yalnızca çalışmayı durdurmadığı, soğutma ünitelerinin sıcaklıklarının gece boyunca yükseltildiği ve sabah saatlerinde erimiş gıda yığınlarıyla karşılaşıldığı saptandı.

Arizona'daki Fort Huachuca üssünün Facebook hesabından 26 Ağustos'ta yapılan açıklamada, dondurucunun "tüm yiyecekleri ısıtan buz çözme moduna girdiği" belirtilerek, "dolabın bozulduğunu söylediğimizde bize inanın" ifadesi paylaşıldı.

Söz konusu arızalar ve siber sabotaj ihtimali ilk olarak 28 Ağustos'ta Signal and Silence adlı bir blog tarafından duyurulmuştu.

Askeri müfettişlerin sürece dahil olduğu Stars and Stripes gazetesi, Fransız yetkililerle temas kurulduğu ise Birleşik Krallık merkezli Daily Telegraph tarafından aktarılmıştı.

Olayın yetkililerce şüpheli bir siber saldırı olarak ele alındığı bilgisi ise ilk kez kamuoyuna yansıdı.

AYNISI FRANSA'DA YAŞANDI

Fransa'da 350'den fazla işletmedeki ticari soğutma ünitelerinin sıcaklık kontrollerine dışarıdan müdahale edilmiş ve süpermarketlerin donmuş gıda reyonları bozulan ürünler nedeniyle boşaltılmıştı.

Fransa'daki müdahalede de sistemlerin devre dışı bırakılması yerine sıcaklıklarının yükseltildiği, hatta bazı soğutma ünitelerinin aşırı ısınma nedeniyle alev aldığı bildirildi.

Bir süpermarket sahibi, saldırının ülke çapındaki toplam maliyetinin on milyonlarca avroya ulaşabileceğini ifade etti.

Etkilenen birçok ünitenin kontrol panellerini üreten Danimarkalı Danfoss firması, çok sayıda kontrol cihazının kullanım ömrünü tamamladığını veya güncel olmayan yazılımlar çalıştırdığını, bunun da sisteme sızmayı kolaylaştırmış olabileceğini aktardı.

ABD'deki üslerde Danfoss ya da başka bir markanın kullanılıp kullanılmadığı tespit edilemezken firma yorum taleplerini yanıtsız bıraktı.