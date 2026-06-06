ABD Başkanı Donald Trump'ın İran müzakerelerinde baş temsilcileri olan Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner, Tennessee eyaletindeki Oak Ridge ulusal laboratuvarına gizli bir ziyaret toplantıya katıldı.

Beyaz Saray'a yakın Axios haber ajansına göre iki temsilci, İran ile yapılması planlanan nükleer müzakerelerde rol oynayabilecek teknik uzman kadrosu ile kritik görüşmeler yaptı.

Beyaz Saray savaşı sonlandırmak ve kapsamlı nükleer görüşmeleri başlatmak adına bir mutabakat zaptı imzalamayı hedefliyor.

Washington yönetimi bu görüşmeler resmen başladığında uzman ekibin tamamen hazır bulunmasını istiyor.

Beyaz Saray ile Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi ise bu sürpriz seyahat hakkında açıklama yapmaktan kaçındı.

100 UZMAN, İRAN'IN NÜKLEER VARLIĞI İÇİN BİR ARADA

Enerji Bakanlığına ait Oak Ridge tesisleri uranyum işleme ve santrifüj teknolojisinde ülkenin en yetkin isimlerine ev sahipliği yapıyor.

Axios'a göre İran ile müzakerelerde şu an son aşamaya geldi ancak nihai bir anlaşmaya varılıp varılmayacağı henüz bilinmiyor.

Amaç, iki ülke arasında bir barışın temeli olacak mutabakat zaptını imzalamak. Böyle bir durumunda görev alması için yaklaşık 100 uzmandan oluşan yeni bir kadro kuruldu.

Bir ABD'li yetkili durumu "Oak Ridge kentindeki bu toplantı kesinlikle bir anlaşma sağlanacağı anlamına gelmiyor ancak müzakerelerin son derece ciddi bir aşamaya geldiğini gösteriyor. Sürecin başarıyla tamamlanması için önümüzde büyük bir fırsat var ve biz de her ihtimale karşı tamamen hazırlıklı olmak istiyoruz" dedi.

ABD ve İran tarafları mutabakat metninin bazı teknik detaylarında henüz tam uzlaşma sağlayamadı.

Bölgesel kaynaklar ise iki ülke arasındaki görüşmelerin çok kritik bir eşikte olduğunu bildirdi.

ABD'NİN EN ÖNEMLİ EKİBİ

Görüşmeler ikinci aşamaya geçerse bu uzman ekip İran'ın nükleer malzemelerinin imha edilmesi için plan hazırlayacak.

Ekip ayrıca zenginleştirme programının sınırlandırılmasını ve denetim süreçlerini de organize edecek.

Ekipteki bazı isimler savaştan önce Umman'da yapılan nükleer müzakerelerde de Kushner ve Witkoff'a eşlik etti.

ABD'li bir yetkili uzman ekibin önemini "bu kişiler ABD bünyesindeki en iyi nükleer uzmanlardır ve İran ile yapılacak bir anlaşmanın gerektireceği tüm teknik adımları en ince ayrıntısına kadar bilmektedirler" diyerek vurguladı.

Beyaz Saray olumlu sinyaller alsa da Tahran hükümeti içinde nasıl ilerleneceği konusunda ciddi fikir ayrılıkları yaşanıyor.

'TOP ABD'NİN SAHASINDA'

Witkoff ve Kushner geçen hafta İranlı muhataplarıyla 60 günlük bir mutabakat zaptının şartları üzerinde uzlaştı.

Bu taslak metin ateşkesin uzatılmasını ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını içeriyor. Ayrıca İran'ın petrol satmasına izin verilmesi ile zenginleştirilmiş uranyum stoklarının sınırlandırılması maddeleri de bulunuyor.

Trump metin üzerinde iki değişiklik talep etti ve Tahran yönetimi de kendi düzeltmelerini sunacağını belirtti.

Trump zenginleştirilmiş uranyumun seyreltilmesi için altmış günlük bir süre sınırı isterken İran bu sürenin doksan gün olmasını talep ediyor.

Dondurulan milyarlarca doların ne zaman serbest bırakılacağı konusu da ayrı bir kriz başlığı oluşturuyor.

İran dini lideri Mücteba Hamaney'in bir danışmanı CNN kanalına verdiği demeçte durumu "Dondurulmuş fonlar konusundaki anlaşmazlık nedeniyle müzakereler şu an tamamen tıkanmış durumdadır ve artık top tamamen Trump'ın sahasındadır" dedi.