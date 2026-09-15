ABD Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri Troy Meink, Pazartesi günü gerçekleştirilen Hava, Uzay ve Siber Konferansı'nda yaptığı konuşmada, ABD'nin gelişen tehditlere karşı hazırlıklı olduğunu vurgulayarak yörüngedeki silah varlığını doğruladı.

Meink, konuşlandırılan uzay silahının kapasitesine veya yörüngeye tam olarak ne zaman yerleştirildiğine dair ayrıntılı bilgi vermedi.

Daha önce üst düzey askeri yetkililer, olası bir çatışmada ABD uydularını hedef alma ve işlevsiz hale getirme kapasitesi geliştiren Rusya ve Çin programlarına işaret ederek uzaydaki askeri kabiliyetlerin artırılacağını ifade etmişti.

Trump yönetimi, uzaya yerleştirilen önleyici füze ve diğer sistemlerin, ABD'yi füze ve diğer hava tehditlerinden korumak için planlanan "Altın Kubbe" savunma sisteminin kritik bir parçası olduğunu bildirdi.

SİLAH YARIŞI YÖRÜNGEYE TAŞINDI

1967 yılında imzalanan anlaşma yörüngeye kitle imha silahlarının yerleştirilmesini yasaklamış olsa da ABD, Rusya ve Çin gibi küresel güçler, askeri haberleşme, gözetleme ve navigasyon açısından kritik önem taşıyan rakip uyduları hedef alma gibi antlaşma dışındaki silahları araştırmayı sürdürdü.

Başkan Donald Trump geçen yıl yayımladığı bir kararname ile ABD Uzay Kuvvetleri'nin sadece varlıkları savunma değil, aynı zamanda bir saldırı gücü olma rolünün altını çizdi.

2019 yılında kurulan ABD Uzay Kuvvetleri, ABD askeri yapısına 70 yılı aşkın süredir eklenen en yeni birim olma özelliğini taşıyor.

Bir ABD Uzay Kuvvetleri sözcüsü yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Uzay kontrolü; gerekirse engelleme, bozulma ve hatta imha yoluyla rakip kabiliyetleri etkilemek için kinetik ve kinetik olmayan araçları kullanarak uzay alanına müdahale etmek ve kontrol etmek için gerekli görev alanlarını kapsar. Bu kabiliyetler, muharip komutanlıkların direktifi doğrultusunda taarruz ve savunma amaçlı kullanılabilir."

UZAYDA ÇATIŞMALAR BAŞLIYOR

Şubat ayı başlarında, Rusya'nın 2022'deki Ukrayna işgalinden bu yana en az bir düzine Avrupa uydusunun iletişiminin iki Rus uydusu tarafından engellenmiş olabileceği ortaya çıkmıştı.

Bu tür müdahalelerin Rus istihbarat servislerinin hassas verileri okumasına veya hipotetik olarak uyduların kontrolünü ele geçirmesine imkan tanımış olabileceği değerlendiriliyor.

ABD, 2024 yılında Rusya'nın diğer uydulara saldırma kapasitesine sahip olduğuna inanılan bir uydu fırlattığını belirtmiş, Rusya ise konu hakkında kamuoyuna açıklama yapmamıştı.

ABD Uzay Kuvvetleri, Çin'in askeri modernizasyon stratejisinin bir parçası olarak uzay ve karşı-uzay kabiliyetleri geliştirdiğini, Rusya'nın ise uzayı bir savaş alanı olarak gördüğünü ve gelecekteki çatışmalarda uzay üstünlüğünün belirleyici bir unsur olacağına inandığını bildiriyor.