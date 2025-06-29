Isı kubbesi, atmosferde oluşan ve belirli bir bölgeyi uzun süre etkisi altına alan yüksek basınç sistemi nedeniyle ortaya çıkıyor. Bu sistem, yer seviyesindeki sıcak havayı adeta bir tencerenin kapağı gibi hapsederek, yukarıdan bastırıyor ve hava moleküllerinin sıkışmasına, daha da ısınmasına sebep oluyor. Böylece sıcak hava yer seviyesinde birikerek dışarı çıkamaz hale gelirken, gece bile sıcaklıkların düşmesine engel oluyor.

ŞEHİRLER ADETA FIRIN GİBİ ISINIYOR

Bu durum, bölgenin adeta bir fırın gibi ısınmasına yol açarken, haftalarca sürebilen etkileriyle sıcaklık rekorlarının kırılmasına neden olabiliyor. Şehir zeminleri ve toprak bu süreçte daha fazla ısındığı için “ısı adası” etkisi güçleniyor; beton, asfalt ve binalar ısıyı emerek yeniden yaydığı için ortam daha da dayanılmaz hale geliyor.

Bilim insanları, iklim değişikliğinin etkisiyle bu tür hava olaylarının daha sık, daha şiddetli ve uzun süreli hale geldiğine dikkat çekiyor. AccuWeather’ın verilerine göre, Haziran ayının son haftasında yaklaşık 170 milyon Amerikalı aşırı sıcaklara maruz kalacak, şu anda ise 53 milyondan fazla kişi sıcaklık uyarıları altında bulunuyor.

SAĞLIK, TARIM VE ENERJİ ALTYAPISINI ETKİLİYOR

Isı kubbesi sadece insan sağlığını değil, tarımı, enerji altyapısını ve doğal ekosistemleri de olumsuz etkileyebiliyor. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar için ölümcül riskler oluşturabiliyor.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nın yayımladığı kılavuzlar, bu süreçte bol su içilmesi, gölgede kalınması ve mümkünse serin iç mekanlarda vakit geçirilmesi gerektiğini hatırlatıyor. Sıcaklığın en yüksek olduğu saatlerde dışarı çıkmamak, gölgede yürümek, açık renkli ve bol giysiler tercih etmek öneriliyor.

UZMANLAR YAPILMASI GEREKENLERİ SIRALADI

Isı kubbesi sırasında susamayı beklemeden su içmek, alkol ve kafeinli içeceklerden uzak durmak, serin ortamlarda kalmak, soğuk suyla duş almak veya vücudu nemli bir bezle silmek vücut ısısını düşürmeye yardımcı olabiliyor. Ayrıca, ağır yemek ve egzersizlerden kaçınmak, yaşlılar, bebekler ve evcil hayvanlar için ekstra önlem almak da hayati önem taşıyor.

Uzmanlar, gece saatlerinde bile sıcaklığın düşmeyebileceğini, ancak sabaha karşı havanın serin olduğu saatlerde camların açılarak evlerin havalandırılabileceğini belirtiyor. Sıcak çarpması belirtileri olan baş dönmesi, mide bulantısı, hızlı nabız, kas krampları veya bilinç bulanıklığı yaşanması durumunda hemen serin bir ortama geçilmesi, soğuk kompres uygulanması ve acil yardım çağrılması gerekiyor.