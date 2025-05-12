ABD-Çin arasında İsviçre’nin Cenevre kentinde iki gündür devam eden ticaret müzakereleri sona erdi.

90 GÜNLÜK ANLAŞMA SAĞLANDI

ABD, Çin'e uyguladığı yüzde 145 olan gümrük vergisini yüzde 30'a; Çin ABD'ye uyguladığı yüzde 125'lik vergiyi yüzde 10'a indirdi. İndirimler 90 gün geçerli olacak. Çin ve ABD arasında ticaret müzakerelerinin sürdürülmesi için mekanizma kurulacak. Müzakere anlaşmalarının ardından piyasalarda altın fiyatları izleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri ile Çin Halk Cumhuriyeti, ikili ekonomik ve ticaret ilişkilerinin her iki ülke ve küresel ekonomi açısından taşıdığı önemin farkında olduklarını vurguladı. Taraflar, sürdürülebilir, uzun vadeli ve karşılıklı fayda temelinde bir ekonomik ilişki kurma hedefini teyit etti. Son dönemdeki temaslara atıf yaparak, bu görüşmelerin iki tarafın ekonomik ve ticari kaygılarını ele almak açısından umut verici olduğunu ifade etti. Görüşmelerin devamı konusunda iletişim, iş birliği ve karşılıklı saygı temelinde ilerleme kararı alındı.

Taraflar, 14 Mayıs 2025 tarihine kadar somut adımlar atmayı taahhüt etti. Amerika Birleşik Devletleri, 2 Nisan 2025 tarihli 14257 sayılı Başkanlık Kararnamesi uyarınca Çin mallarına getirilen ek yüzde 34’lük gümrük vergisinin 24 puanlık kısmını 90 günlüğüne askıya alacak. Bu ürünlerde yüzde 10’luk vergi oranı ise yürürlükte kalacak. Ayrıca, 8 ve 9 Nisan tarihli 14259 ve 14266 sayılı Başkanlık Kararnameleri ile getirilen vergi oranları da tamamen kaldırılacak.

Çin ise buna karşılık olarak, Devlet Konseyi Gümrük Tarifeleri Komisyonu’nun 2025/4 sayılı duyurusu ile uygulanan ek verginin 24 puanlık kısmını 90 gün boyunca askıya alacak. Yüzde 10’luk oran geçerliliğini koruyacak. Çin ayrıca, 2025/5 ve 2025/6 sayılı duyurularla getirilen ek vergileri tamamen yürürlükten kaldıracak. Tarafların anlaştığı bir diğer konu ise, Çin’in 2 Nisan’dan bu yana ABD’ye karşı aldığı tarife dışı önlemleri askıya alması ya da kaldırması yönünde gerekli idari adımları atması oldu.

Bu adımların ardından, iki ülke ekonomik ve ticari ilişkiler üzerine sürdürülebilir bir diyalog mekanizması kuracak. Çin tarafını bu süreçte Devlet Konseyi Başkan Yardımcısı He Lifeng temsil edecek. ABD tarafında ise Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer yer alacak. Görüşmeler dönüşümlü olarak Çin’de, ABD’de ya da tarafların üzerinde uzlaştığı üçüncü bir ülkede yapılabilecek. Gerekli durumlarda daha teknik düzeyde istişareler de gerçekleştirilecek.

ALTIN SERT DÜŞTÜ

Hafta sonu başlayan ABD-Çin arasındaki tarife müzakerelerinden olumlu haberler gelmesi ile altının onsunda ve gram altında sert düşüşler yaşandı. Ons altın, hafta sonu İsviçre'de gerçekleştirilen ABD-Çin ticaret görüşmelerinden gelen pozitif haberlerin piyasanın korkularını hafifletmesiyle sert düştü. Açıklama öncesinde 3 bin 276 dolar seviyesinde olan ons altın kararın hemen ardından 3 bin 218 dolar seviyesine geriledi.

GRAM ALTINDA DÜŞÜŞ

Ons altındaki düşüşle beraber grama tında düşüşe geçti. Gram altın sabah seansında 4 bin 76 lirada bulunurken, karar sonrası 4 bin 37 liraya geriledi.

EURO/DOLAR'DA KAYIPLAR DERİNLEŞTİ

Kararın ektisiyle/Euro/Dolar'da da düşüşler hız kazandı. Cuma gününü 1,1249 seviyesinde tamamlayan Euro/dolar kararına ardından 1,1109 seviyesine gerileyerek son bir ayın en düşük seviyesini gördü.

DOLAR ENDEKSİ FIRLADI

Müzakereler sonrası dolar endeksinde sert yükselişler görüldü. Haftanın son işlem gününü 100,423 puanda olan dolar endeksi kararın ardından 101,303 puana yükseldi.

EURO/TL'DE DÜŞÜŞE GEÇTİ

Euro/TL, ABD-Çin karşılıklı vergi anlaşmalarıyla sert yükselişler yaşarken, iki ülke arasında karşılıklı anlaşmanın sağlanmasının ardından düşüşe geçti. Haftanın son işlem gününü 43,56 seviyesinde tamamlayan Euro/TL, kararın ardından 43,08 seviyesine geriledi.

ABD BORSALARI VE PETROL UÇTU

ABD'nin 2 yıl vadeli Hazine kağıdında getiri 8 baz puan artışla yüzde 3,9601'e yükseldi.

ABD'nin 10 yıl vadeli Hazine kağıdında getiri 6 baz puan artışla yüzde 4,4339'a yükseldi.

Bitcoin fiyatı, ABD-Çin anlaşmasına ilişkin haberler ile 105 bin 646 dolara yükseldi.

Batı Teksas petrolünün varil fiyatı 2,12 dolar artışla 63,14 dolara yükseldi.

Brent petrolünün varil fiyatı 2,11 dolar artışla 66,02 dolara yükseldi.