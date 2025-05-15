Seul hükümet yetkilileri, ABD Ticaret Temsilcisi (USTR) Jamieson Greer'in bugün Güney Kore'nin güney tatil adası Jeju'da Çin ticaret elçisi Li Chenggang ile ikili görüşmelerde bulunduğunu söyledi.

Yetkililere göre Greer-Li görüşmesi, şu anda burada devam etmekte olan Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) ticaret bakanları toplantısı çerçevesinde gerçekleştirildi.

CENEVRE'DEN 90 GÜNLÜK ASKIYA ALMA KARARI ÇIKMIŞTI

Bu hafta başında Washington ve Pekin, Cenevre'de yapılan yüksek riskli bir diyalogda, daha ileri müzakereler için 90 gün süreyle geçici olarak gümrük tarifelerini düşürme konusunda anlaşmaya vardıklarını açıklamışlardı.

Anlaşma kapsamında ABD, Çin mallarına uyguladığı gümrük vergisini yüzde 145'ten yüzde 30'a indirirken, Çin'in ABD mallarına uyguladığı gümrük vergisi de yüzde 125'ten yüzde 10'a çekilmişti.