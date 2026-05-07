İngiltere ve ABD, MV Hondius isimli yolcu gemisinde ortaya çıkan kemirgen kaynaklı bir hastalık nedeniyle virüs kontrol protokollerini acilen devreye soktu.

Hastalığı kapmış olabilecek bazı yolcuların dünyaya çoktan dağılmış olması yetkilileri alarma geçirdi.

Toplam sekiz hantavirüs vakasının tespit edilidiği gemide Hollandalı bir çift ile bir Alman vatandaşı yaşamını yitirdi.

Yetkililer bu durumun Covid-19 salgının başlangıcını anımsattığını kabul etse de kemirgen kaynaklı bu virüsün o kadar kolay yayılmadığını vurguladı.

TÜM ÖNLEMLER ALINDI

Yaklaşık 150 yolcusu bulunan geminin hafta sonu Kanarya Adaları’na ulaşması beklenirken, karantina önemleri en üst düzeye çıkartıldı.

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı, iki yolcunun evlerinde kendilerini izole ettiğini ve hastalıklı gemide bulunanların takibi için kapsamlı bir operasyon yürüttüklerini açıkladı.

Ajansın bilim kurulu başkanı Robin May, bir İngiliz vatandaşının tahliye edilerek Hollanda'ya nakledildiğini doğruladı.

May açıklamasında “Bu kişi bir süre daha inceleme altında tutulacak ve kendisinin şu an hastanede ihtiyaç duyduğu tedaviyi alıyor olmasından büyük memnuniyet duyuyorum” ifadelerine yer verdi.

ABD tarafında ise CDC durumu yakından izliyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, yolcularla doğrudan temas kurarak hükümet genelinde koordineli bir yanıt süreci yürüttüklerini ve Amerikan halkı için riskin şu aşamada son derece düşük olduğunu belirtti.

SALGIN İHTİMALİ MÜMKÜN MÜ?

Fare ve sıçanların salgıları yoluyla bulaşan hastalık iç kanama ile solunum ve böbrek yetmezliğine neden olabiliyor.

Belirtilerin ortaya çıkmasının sekiz haftayı bulabilmesi ise takip sürecini zorlaştırıyor.

Liverpool Tropikal Tıp Okulu’ndan Profesör Jonathan Ball, alınan önlemlerin risk seviyesine göre dengeli olduğunu belirtti.

Ball, virüsün yayılma potansiyeli hakkında “Eldeki veriler insandan insana bulaşmanın mümkün olduğunu gösterse de bu risk oldukça düşük. Sadece çok yakın temas durumunda insandan insana bulaşma mümkün görünüyor. Kendini izole etme ve ateş veya ağrı gibi belirtilerin takip edilmesi ile birlikte birkaç hafta boyunca yapılacak tekrarlı testler virüsün erkenden tespit edilmesini sağlayarak yayılma riskini tamamen ortadan kaldıracaktır" dedi.

ASKERİ HASTANEDE KARANTİNA

Salgının kaynağını araştıran Arjantinli yetkililer, yolcuların virüsü ülkelerinden kapıp kapmadığını inceliyor.

Hayatını kaybeden Hollandalı çiftin seyahat rotasında Şili ve Uruguay’ın da yer aldığı bildirildi.

M/V Hondius gemisi Tenerife’ye ulaştığında İspanya yönetimi yolcuları gemiden indirmeye başlayacak.

Tahliye edilecek 14 İspanyol vatandaşının karantina süreci için Madrid’deki bir askeri hastaneye götürüleceği açıklandı.

Diğer ülkelerin de kendi vatandaşları için benzer güvenlik prosedürlerini uygulaması bekleniyor.

Hollanda Sağlık Bakanlığı ise virüsle temas ihtimali olan bir kadının hastaneye yatırılarak test edildiğini doğruladı.