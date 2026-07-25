ABD ve İngiltere, dünya petrolünün beşte birinin aktığı Hürmüz Boğazı'ndaki ticari deniz taşımacılığını korumaya yönelik olası bir uluslararası koalisyon oluşturulmasını görüşmek üzere gelecek hafta Londra'da üst düzey bir toplantı yapmayı hedefliyor.

Axios'a konuşan iki Avrupalı diplomat ve konuya yakın iki kaynağın aktardığı bilgilere göre koalisyonun amacı Hürmüz Boğazı'nı yeniden güvenli kılarak petrol fiyatlarını düşürmek olacak.

Programı ve tarihi henüz kesinleşmeyen zirvenin, Batılı ülkeler ile bölge ülkelerinden savunma bakanları ve üst düzey askeri komutanları bir araya getirmesi öngörülüyor.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı General Dan Caine'in katılımıyla gerçekleşmesi beklenen konferansta ortak bir koruma gücüne karar kılınması bekleniyor.

ULUSLARARASI MİSYON BİR ARAYA GELİYOR

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ayrıca Umman Dışişleri Bakanı Seyyid Bedr el-Busaidi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde seyrüsefer güvenliğini ve gerilimi azaltmaya yönelik bölgesel çözüm yollarını ele aldı.

ABD, İngiltere ve Fransa'nın son aylarda birden fazla ülkeyle yürüttüğü uluslararası koalisyon görüşmelerini daha ileriye taşımayı amaçlıyor.

Birçok ülkenin koyduğu temel şartların başında, uluslararası deniz misyonunun güvenli bir ortamda görev yapabilmesi için boğazdaki çatışmaların sona ermesi geliyor.

Kaynaklar, ABD'nin müttefiklerinden mayın tarama gemileri, savaş gemileri ve insansız hava araçları gibi askeri unsurlarla deniz yollarının güvenliğine katkı sağlamasını istediğini aktarıyor.

Sürece ilişkin değerlendirmede bulunan bir Avrupalı diplomat, ABD'nin bir çıkış yolu aradığını ve bu doğrultuda müttefiklerinden yardım talep ettiğini belirtti.

SALDIRILARA ARA VERDİLER

İran'ın iki hafta önce Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere saldırmaya başlamasının ardından ABD, ülkenin güney kıyısındaki İran askeri hedeflerine yönelik günlük hava saldırıları düzenliyor.

İran Hürmüz Boğazı'ndaki gemilerin geçişlerini ateş açma tehdidiyle engelliyor. Ancak saldırılar şimdilik duruldu.

Savaşın Babülmendep Boğazı'na da yayılmasıyla birlikte gemi geçişleri 100'ün altına indi. Bunun üzerine petrol fiyatlarını 100 dolara çıkardı.

ABD hükümeti ise İran'ın saldırma gücünün azaldığını ve artık gemileri tehdit edemediğini öne sürüyor. Buna rağmen ticari gemiler boğazlardan uzak duruyor.

Siyasi hatta ise ABD Başkanı Trump Çarşamba günü, İran'ın yeni saldırılar düzenlemesi halinde Tahran da dahil olmak üzere köprü ve elektrik santrallerini vurma tehdidinde bulunurken; İran da ABD müttefiki Körfez ülkelerinin altyapılarını hedef almakla karşılık verdi.