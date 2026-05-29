ABD Başkan Yardımcısı JD Vance Perşembe ülkesi ile İran arasında bir mutabakat zaptı imzalanmasına çok yaklaşıldığını belirtti.

Vance'e göre bu anlaşma ateşkesi 60 gün uzatacak. Ayrıca Hürmüz Boğazı yeniden açılacak ve Tahran'ın nükleer programını sınırlama görüşmeleri başlayacak.

Mutabakatın imzalanması ABD için büyük bir diplomatik başarı olarak kabul ediliyor. Ancak İran imzayı attığına dair net bir açıklama yapmayı reddetti.

ABD Başkanı'nın en önemli şartı olan nükleer programın askıya alınması ve nükleer silah üretilmemesi taahhüdü ise bu zapta göre sonraki görüşmelere kaldı.

Trump ve danışmanları daha önce de birkaç kez anlaşmaya yaklaştıklarını düşünmüştü fakat o dönemde görüşmeler defalarca tıkanmıştı.

Şimdi ise ABD merkezli Axios'a göre iki ülkenin müzakerecileri altmış günlük taslak üzerinde uzlaşma sağladı.

ABD'li yetkililer İran tarafının imzaya hazır olduğunu arabulucular vasıtasıyla ilettiğini iddia etti. Bir Pakistan yetkilisi de bu durumu doğruladı.

BÜYÜK İLERLEME KAYDETTİK

Nisan ayında Pakistan'ın İslamabad kentindeki görüşmelerde ABD heyetine başkanlık eden J.D. Vance, diplomat görevini sürdürüyor.

Vance perşembe günü yaptığı açıklamada Trump'ın bu belgeyi ne zaman onaylayacağını kestirmenin zor olduğunu söyledi.

Vance durumla ilgili olarak "Şu anda metindeki birkaç yazım farkı üzerinde karşılıklı olarak çalışıyoruz ve burada gerçekten çok fazla ilerleme kaydettik. Umuyoruz ki bu ilerleme devam edecek ve başkan anlaşmayı onaylayabilecek bir konuma gelecektir ancak bu durum elbette henüz kesinleşmedi. Oraya varacağımızın garantisini veremem fakat şu an için bu konuda kendimi oldukça iyi hissediyorum." değerlendirmesini yaptı.

ANLAŞMA YAPILACAK MI?

Müzakereciler detayları Trump'a sundu fakat başkan henüz resmi onay vermedi. Bir yetkiliye göre başkan düşünmek için birkaç gün süre istedi.

İran rejimine yakın Devrim Muhafızları bağlantılı Tasnim Haber Ajansı ise anlaşmanın henüz kesinleşmediğini duyurdu.

Kıdemli yetkililer Trump'ın imzaya yakın olduğunu ancak henüz karar vermediğini aktardı.

Trump perşembe öğleden sonra kilit arabulucu olan Katar Emiri Şeyh Tamim Al Thani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kaynaklara göre Trump'ın bekleme nedenlerinden biri İran'ın anlaşmadan geri adım atmayacağından emin olmak.

Diğer bir neden ise başkanın İran içindeki siyasi tartışmaların nasıl gelişeceğini görmek istemesi.