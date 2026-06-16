İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile İran arasındaki ön anlaşmanın Cuma günü imzalanmasının ardından nihai anlaşmaya ulaşmak amacıyla yeni görüşme turunun Cuma günü İsviçre'de başlayacağını söyledi.

Arakçi İsrail'in Lübnan'a yönelik herhangi bir saldırısının ya da Lübnan topraklarındaki varlığını sürdürmesinin, ABD ile yapılan geçici anlaşmanın ihlali anlamına geleceği uyarısında bulundu.

Arakçi "Bize göre, bu mutabakatın tarafları bir yanda ABD ve İsrail, diğer yanda ise İran ve Hizbullah'tır" dedi.

ABD ile İran arasında, Basra Körfezi'ndeki savaşı sona erdirmeye yönelik ön anlaşmanın ayrıntılarına ilişkin belirsizlik sürerken, taraflar arasında büyük bir anlaşmazlık konusu olan İran'ın nükleer programı sonraki görüşmelerde ele alınacak.

G7 zirvesi için Fransa'da bulunan ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmanın Cuma günü Cenevre'de düzenlenecek imza törenine Başkan Yardımcısı JD Vance'in katılacağını ifade etmişti.

TRUMP: 'ANLAŞMA 2. EVREYE GEÇİYOR'

G-7 zirvesinde gündemi değerlendiren ABD Başkanı Donald Trump, İran'la imzalanan mutabakat zaptını son derece adil olduğunu ve barış anlaşması için ikinci evreye geçildiğini ifade etti.

Yeniden nükleer meseleye değinen Trump, "İran'ın asla nükleer silah elde etmeyeceğini" yineledi ve "İran nükleer silah elde ederse cehennemin kapılarını açacağız" dedi.

Trump, ayrıca İran'daki kilolarca zenginleştirilmiş uranyuma değinerek "psikolojik olarak, uranyumu İran'ın elinden almak istiyoruz" dedi.

Lübnan'daki savaşa da değinen Trump, savaşın "küçük" olduğunu ifade etti ve İran'la anlaşmayı bozmayacağını belirtti.

ABD Başkanı, İsrail'in saldırılarını "hiç beğenmediğini Netanyahu'ya ilettiğini" de ekledi.