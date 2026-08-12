Pakistan hükümeti kaynaklarına göre ABD ve İran, gelecek hafta dolacak 60 günlük ateşkes süresini uzatma konusunda anlaşmaya vardı.

Anlaşmanın, taraflar arasında yürütülen müzakerelere zaman kazandırması bekleniyor.

Pakistanlı hükümet kaynakları Çarşamba günü Anadolu Ajansı’na verdikleri bilgide, 17 Ağustos’ta süresi dolacak olan İslamabad Mutabakat Anlaşması kapsamındaki 60 günlük ateşkesi uzatmak üzere ABD ve İran’ın “anlaştığını” bildirdi.

Arabuluculuk sürecine yakın bir kaynak, “Her iki taraf da arabuluculara sürenin uzatılması konusunda onaylarını iletti” dedi.

Kaynak, “Ancak taraflar, uzatma süresine karar vermek üzere mesajlaşmaya devam ediyor” diye ekledi.

Bu karar, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'dan 'son 50 yılın savaş tazminatını' talep ettiği son restleşmeden sonra alındı.

Bu sözlerden sonra olası bir barış anlaşmasına dair umutların azalmasıyla petrolün varili bugün 90'ü gördü.

PAKİSTAN'DAN UMUT DOLU MESAJ

Baş arabulucu Pakistan'dan ise bu ateşkes haberinin üzerine umut dolu bir mesaj geldi. Arabulucular, mutabakat zaptının da uzayabileceğini ifade etti.

İlk anlaşamaya göre mutabakat zaptı 8 Ağustos'ta sona ermişti. Bu zapt sona ermesi doğrudan ateşkesin hukuken bitmesi anlamına geliyordu.

Görüşmelerin, yoğun çatışmaların devamına rağmen sürmesi mutabakat zaptının uzamasına temel olabilir.

Mutabakat Zaptı'nın ne kadar uzatılacağı henüz belli değil. Nitekim bu konuda ABD veya İran'dan henüz net bir açıklama gelmedi.

TRUMP'IN AĞIR SÖZLERİNDEN SONRA ATEŞKES KARARI

Bu karar ABD Başkanı Donald Trump dün Salı akşamı sert sözlerinden sonra geldi. Trump,ABD’nin Hürmüz Boğazı'nı tamamen kontol ettiğini öne sürdü.

Gazetecilere konuşan Trump “Hürmüz Boğazı’nı tamamen kontrol ediyoruz. Orayı biz kontrol ediyoruz, bizden başka kimse değil, sadece biz" dedi. Ayrıca İran’a güvenmediğini de ekledi ve şöyle devam etti:

“İran’a güvenebilecek en son kişi benim. Bana sürekli yalan söylediler. Şu anda Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrolümüz var. Onlar kontrol etmiyor.”

NE OLMUŞTU?

ABD ve İran, Nisan ayında Pakistan'ın arabuluculuğunda bir ateşkes üzerinde anlaşmış ve daha sonra 17 Haziran'da bir mutabakat zaptı imzalayarak nihai bir anlaşmaya yönelik müzakereleri başlatmıştı.

Ancak müzakereler, güvenlik garantileri ve küresel enerji tedariki ile ticaret için dünyanın en stratejik rotalarından biri olan Hürmüz Boğazı’ndaki seyrüsefer özgürlüğü konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle daha sonra tıkanmıştı.

8 Temmuz ile 24 Temmuz tarihleri arasında ABD ve İran karşılıklı askeri saldırılar gerçekleştirdi; Washington, İran içindeki hedeflere saldırılar düzenlerken, Tahran ise Ürdün, Bahreyn ve Kuveyt dahil olmak üzere çeşitli Arap ülkelerinde bulunan ve ABD askeri tesisleri ve teçhizatı olarak tanımladığı hedeflere saldırılar düzenleyerek karşılık verdi.