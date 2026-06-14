ABD ile İran arasındaki görüşmelerde arabuluculuk yapan Pakistan, mutabakatın çok yakın olduğunu söyledi. İran Dışişleri bakanlığı ise "henüz net konuşmak için erken mesajı" verdi.

ABD başkanı Donald Trump ise “Anlaşmanın bugün imzalanması bekleniyor” açıklamasında bulundu.

TRUMP SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Trump açıklamayı sosyal medya hesabından duyurdu. ABD Başkanı, İran ile ilişkilerin önceki yönetimlerin sahip olduğundan çok daha iyi olduğunu iddia etti.

Anlaşmanın ardından uygun bir zamanda B-2 bombardıman uçakları ile İran'da gömülü nükleer kalıntıları çıkaracaklarını söylerken, "Bunları ister İran'da ister Amerika Birleşik Devletleri'nde olsun, seyrelterek etkisiz hale getirip yok edeceğiz." dedi.

Trump, anlaşma imzalandığında Hürmüz Boğazı'nın herkese açılacağını, İran ve Ortadoğu ülkeleri ile uzun yıllar birlikte çalışmayı sabırsızlıkla beklediklerini dile getirdi.

Sürecin hızlı ve sorunsuz biçimde sonuçlanacağını umduğunu söyleyen Trump, “Aksi halde elimizde son bir çözüm yolu daha var” diyerek, anlaşma olmazsa saldırıların devam edebileceğinin de mesajını verdi.

“HERHANGİ BİR PARA TRANSFERİ OLMAYACAK”

İran ile ilişkilerin önceki ABD yönetimlerine göre daha iyi bir noktada olduğunu ileri süren Trump, "Obama döneminde İran'a yüz milyarlarca dolar aktarıldı, buna 1,7 milyar dolarlık nakit ödeme de dahildi. Bizim anlaşmamız kapsamında ise herhangi bir para transferi olmayacak." açıklamasında bulundu.

“MİLLİ BİRLİK” MESAJI

İran lideri Mücteba Hamaney'in resmi Telegram hesabından, İran halkına “milli birlik” çağrısı yapıldı.

“Milli birlik, büyük şeytan karşısındaki galibiyetin en önemli unsurlarından birisidir.” başlığını taşıyan mesajda, siyasiler başta olmak üzere herkesin, toplumsal birliğe zarar verecek girişimlerden ve siyasi çekişmelerden kaçınması gerektiği dile getirildi.

ANLAŞMA İRAN'DA TARTIŞMALARI GETİRDİ

İran Meclisi’nin muhafazakar milletvekillerinden Mahmud Nebeviyan, mutabakat zaptında, Hürmüz Boğazı’nın ücretsiz şekilde acil ve kısıtlama olmadan açılacağı ve uranyumun seyreltilmesine dair maddelerin yer almasına karşın, İran’a yönelik yaptırımların kaldırılması, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması ve İran’ın 300 milyar dolarlık fondan yararlanması konusunda belirsizlikler bulunduğunu söyleyerek, “Acaba bu metin ulusal çıkarları sağlıyor mu?” demişti.

Aynı zamanda başkent Tahran’daki İbni Sina Meydanı'nda toplanan bir grup İranlı, ABD ile gerçekleştirilen görüşmeler aleyhine gösteri de bulunmuştu.

Gösteride İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi aleyhine sloganlar atılmıştı.

ANLAŞMA ELEKTRONİK ORTAMDA İMZALANACAK

ABD basını, Başkan Donald Trump'ın son açıklamasına göre Tahran ile Washington yönetimleri arasında yarın imzalanması beklenen mutabakat zaptının "elektronik olarak imzalanacağını" ileri sürdü.

ABD merkezli haber sitesi Axios’un ABD’li yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD ile İran’ın Pakistan ve Katar’ın arabuluculuğunda çevrim içi bir toplantı gerçekleştirmesi bekleniyor.

Toplantı kapsamında tarafların, aralarındaki ateşkesi 60 gün süreyle uzatacak, Hürmüz Boğazı’nı tekrardan açacak ve İran’ın nükleer programına yönelik müzakereleri başlatacak müzakere zaptını imzalamasının beklendiği kaydedildi.

Habere göre ABD’li yetkililer ve arabulucu ülkelerden kaynaklar, imza töreninin tamamen "lojistik nedenlerle" çevrim içi gerçekleştirileceğini doğruladı.

Bir diğer neden olarak ise, ABD Başkan Yardımcısı James David Vance’in liderlik ettiği müzakere heyetinin, Trump’ın pazartesi günü Fransa’ya düzenlemesi beklenen resmi ziyareti öncesinde ülkeye dönemeyecek olması gösterildi.

"ARABULUCULUK SONUCU"

Haberde, mutabakat zaptının bölgedeki savaşı sona erdirmesi ve küresel enerji piyasalarında istikrar sağlamasının beklendiği aktarıldı. Söz konusu imza sürecinin ise Pakistan, Katar, Mısır ve Türkiye’nin arabuluculuğunda yaklaşık üç ay süren görüşmelerin ardından geldiği belirtildi.

İRAN'DAN ÇEKİMSER TAVIR

İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’nda yer alan bir haberde, ABD Başkanı Donald Trump’ın mutabakat zaptının pazar günü imzalanacağına yönelik açıklamasının kesin bir hüküm olmadığı aktarıldı.

Haberde, Trump’ın, mutabakat zaptının pazar günü imzalanması konusundaki ısrarının kendi doğum günü ile aynı tarihe getirme amacına hizmet ettiği ve Trump’ın bu vesileyle propaganda malzemesi elde etmeye çalıştığı belirtildi.

Ayrıca haberde, İran müzakere heyetinin, mutabakat zaptının imzalanmasına dair bir tarih belirtmediği aktarıldı.

BARIŞ ÇOK YAKIN

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran arasında yürütülen görüşmelerde dikkat çeken ilerleme kaydedildiğini açıkladı.

Şerif, tarafların aylardır devam eden çatışmaları sona erdirecek barış anlaşmasının çerçevesi üzerinde uzlaştığını ve anlaşmanın nihai metninin hazırlandığını ileri sürdü.

Barış anlaşmasına "hiç olmadığı kadar yakın" olduklarını belirten Şerif, sürecin önümüzdeki 24 saat içinde tamamlanmasının beklendiğini söyledi.

Pakistan'ın, anlaşmanın kesinleşmesinin hemen ardından gerçekleştirilecek elektronik imza süreci için hazırlık yaptığını dile getiren Şerif, teknik düzeyde görüşmelerin ise gelecek hafta başlamasının beklediklerini belirtti.