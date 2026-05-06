Beyaz Saray ile İran arasındaki savaşın sona ermesi için hazırlanan tek sayfalık mutabakat zaptında sona yaklaşıldığı öne sürdü. İran'dan henüz açıklama gelmedi.

ABD yetkililere göre bu belge daha kapsamlı nükleer müzakereler için temel bir çerçeve oluşturacak.

Tahran yönetiminin kilit noktalar hakkındaki yanıtını önümüzdeki 48 saat içinde vermesi bekleniyor.

Axios'un iddiasına göre taraflar savaşın başlamasından bu yana ilk kez bir anlaşmaya bu kadar yakın görünüyor. Ancak İran daha önce benzeri haberleri yalanlamıştı.

Buna göre Başkan Trump Hürmüz Boğazı'ndaki yeni "Özgürlük Operasyon" kararından vazgeçerek bu diplomatik ilerlemenin önünü açtı.

Steve Witkoff ve Jared Kushner tarafından yürütülen görüşmeler bölgedeki askeri blokajın kalkmasını hedefliyor.

PİYASALAR ÇOŞTU

Ons altın 4 bin 708 doları test edip yükseldikten sonra 4 bin 695 dolarda hareketleniyor. Gram altın ise serbest piyasada 6 bin 824 lirada bulunuyor.

Ons gümüş ise 77,19 dolara kadar çıktı. Kapalıçarşı'da ise altın fiyatları 6 bin 850 liraya yükseldi. Petrol ise 102,90 dolara geriledi.

14 MADDELİK ZAPT

Hazırlanan 14 maddelik taslak metin Hürmüz Boğazı üzerindeki kısıtlamaların karşılıklı olarak kaldırılmasını öngörüyor.

Müzakereler olumlu sonuçlanırsa 30 günlük bir ara dönem başlayacak ve görüşmeler İslamabad veya Cenevre'de devam edecek.

Bu süreçte İran uranyum zenginleştirme faaliyetlerini durdurmayı kabul ederken ABD ise dondurulmuş milyarlarca dolarlık fonu serbest bırakacak.

Ancak tüm bu maddeler nihai bir anlaşmaya varılması şartına bağlı kalmaya devam ediyor. Şayet görüşmeler başarısız olursa ABD güçleri askeri operasyonlara ve ablukaya derhal geri dönebilecek.

Bu durum çatışmanın gerçekten bitip bitmediği konusunda bir belirsizlik payı bıraktı. Ancak taslağın imzalanmaya yakın olduğu iddia

PAKİSTAN BAŞBAKANINDAN AÇIKLAMA

İran ve ABD arasında arabuluculuk görevini üslenen Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif bu haberden dakikalar sonra açıklama yaptı ve bir imzanın yakın olduğunu vurguladı.

Şerif'in X üzerinden yaptığı açıklama aşağıdaki gibidir:

"Hürmüz Boğazı’ndaki “Özgürlük Projesi”nin askıya alınmasına ilişkin cesur liderliği ve zamanında yaptığı açıklamadan dolayı Başkan Donald Trump’a minnettarım." "Başkan Trump’ın Pakistan ve diğer kardeş ülkeler, özellikle Suudi Arabistan Krallığı ile sevgili kardeşim Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Prens Muhammed bin Selman’ın talebine gösterdiği nezaket, bu hassas dönemde bölgesel barış, istikrar ve uzlaşmanın ilerlemesine büyük katkı sağlayacaktır." "Pakistan, diyalog ve diplomasi yoluyla itidal ve çatışmaların barışçıl çözümü için yapılan tüm çabaları desteklemeye kararlıdır. Mevcut ivmenin, bölge ve ötesinde kalıcı barış ve istikrarı sağlayacak uzun vadeli bir anlaşmaya yol açacağını umut ediyoruz."

EN ZOR KONU YİNE NÜKLEER

Taslağın en teknik kısmını nükleer faaliyetlerin ne kadar süreyle durdurulacağı konusu oluşturuyor.

ABD tarafı en az 12 yıllık bir moratoryum talep ederken bu sürenin 15 yıla kadar uzaması muhtemel görünüyor. İran ise nükleer silah üretmeyeceğine ve yer altı tesisi işletmeyeceğine dair kesin sözler verecek.

Ayrıca Birleşmiş Milletler denetçilerinin ülkede ani baskınlar yapmasına izin verilmesi planlanıyor.

En dikkat çekici maddelerden biri ise İran'ın elindeki yüksek derecede zenginleştirilmiş uranyumu ülke dışına çıkarmayı kabul etmesi oldu.

Kaynaklar bu malzemenin doğrudan Amerika Birleşik Devletleri'ne nakledilme seçeneğinin masada olduğunu belirtti. İran ise daha önce bu ihtimali tamamen reddetti.