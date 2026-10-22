Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Al Sani ve Rubio, telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkileri de ele aldı. Görüşmede, Katar ile ABD arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesi ve ikili işbirliğinin geliştirilmesine yönelik fırsatlar değerlendirildi.

TARAFLAR ARASINDAKİ KOORDİNASYON ELE ALINDI

Bölgedeki son gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede, gerilimin azaltılması ve bölgesel güvenlik ile istikrarın güçlendirilmesi amacıyla yürütülen diplomatik çalışmalar üzerinde duruldu. Taraflar arasındaki koordinasyonun da ele alındığı bildirildi.

DENİZ SEYRÜSEFER ÖZGÜRLÜĞÜ GÜNDEMDE

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani, deniz seyrüsefer özgürlüğünü güvence altına alacak bir çözüme ulaşılması için sürdürülen diplomatik girişimlere destek verdiklerini belirtti.

Al Sani, yürütülen çabaların bölgede kalıcı barışı sağlayabilecek kapsamlı bir anlaşmanın önünü açması gerektiğini ifade etti.