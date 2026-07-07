Ana vatanı ABD ve Kanada olan, tüm dünyada sağlığa faydaları nedeniyle "süper meyve" olarak anılan cranberry (turna yemişi), Türkiye topraklarına uyum sağladı. Özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kurulan deneme bahçelerinden gelen başarılı sonuçlar, tarım sektöründe büyük heyecan yarattı.

AMERİKA'NIN SULAK COĞRAFYASINDAN KARADENİZ'İN YAYLALARINA

Yetişmek için oldukça özel şartlar arayan cranberry asidik toprak yapısı, serin iklimi ve bol su ihtiyacı nedeniyle bugüne kadar sadece Kuzey Amerika kıtasıyla özdeşleşmişti. Ancak Türk mühendis ve üreticilerin uzun süren AR-GE çalışmaları meyvesini verdi. Karadeniz'in benzersiz toprak yapısının bu "süper meyve" için biçilmiş kaftan olduğu kanıtlandı. Rize, Trabzon ve Samsun'daki pilot bölgelerde hasat edilen yerli cranberry'ler, kalite testlerinden tam not almayı başardı.

NEDEN "SÜPER MEYVE" OLARAK ANILIYOR?

Uzmanlar, cranberry'nin öncelikle vücudu mikroplardan ve yaşlanma etkilerinden koruyan hücre dostu bileşenlerle dolu, güçlü bir antioksidan deposu olduğunu belirtiyor.

Aynı zamanda bağışıklık sistemini yoğun bir şekilde destekleyen bu meyve, enfeksiyonlara karşı adeta kalkan görevi görerek doğal bir antibiyotik etkisi yaratıyor. Sağlığa olan bu benzersiz faydalarının yanı sıra cranberry, küresel pazarda çok yüksek bir ekonomik değere sahip.

Dünyadaki talebi her geçen gün katlanan bu bitki; kozmetikten ilaç sanayisine, gıdadan takviye edici gıdalara kadar çok geniş bir kulvarda ham madde olarak kullanılan, üreticisine yüksek kazanç sağlayan stratejik bir endüstriyel ürün olarak öne çıkıyor.

İTHALATIN ÖNÜNE GEÇECEK YERLİ HAMLE

Türkiye şu ana kadar tüketilen cranberry, turna yemişi kurusu ve meyve sularının neredeyse tamamını ABD'den ithal ediyordu. Karadeniz'de üretimin yaygınlaşmasıyla birlikte, milyonlarca dolarlık ithalatın önüne geçilmesi hedefleniyor.