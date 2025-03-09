Suriye'de son birkaç gündür artan şiddet olaylarının ardından Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Rusya harekete geçti.

İki ülke diplomatları, ABD ve Rusya'nın Suriye'de tırmanan şiddet olayları nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) yarın (10 Mart Pazartesi) acil olarak toplanmasını talep ettiklerini söyledi.

ÖLÜ SAYISI 1000'İN ÜZERİNDE

Esad'ın devrilmesinin ardından nispeten sükunet sağlandı ancak şiddet son günlerde tırmanışa geçti.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Cumartesi günü yaptığı açıklamada iki gündür devam eden çatışmalarda binden fazla kişinin öldüğünü belirtti. Gözlemevi 745'inin sivil, 125'inin Suriye güvenlik güçleri mensubu ve 148'inin de Esad'a sadık savaşçılar olduğunu belirtti.

Gözlemevinin başkanı Rami Abdulrahman yaptığı açıklamada ölü sayısının 2013'te Esad güçleri tarafından Şam'ın bir banliyösünde düzenlenen ve yaklaşık bin 400 kişinin ölümüne neden olan kimyasal silah saldırısından bu yana görülen en yüksek rakamlardan biri olduğunu söyledi.