ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün açıkladığı faiz kararının ardından altın fiyatları yeni günde yukarı yönlü seyir sergiledi. Buna ek olarak ABD tarafında açıklanan işsizlik maaşı başvurularının azalış göstermesinin ardından altında yükselişler hız kazandı.

ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Ons altın dün bir miktar kayıp verdikten sonra yeni günde şahin Fed tonuna rağmen güçlü bir seyir sergiledi. Ons altın bugün TSİ 15.57'de 4 bin 372 dolara kadar yükseldi.

Gram altında da yukarı yönlü hareketlilik hız kazandı. Gram altın bugün TSİ 15.57'de 6 bin 839 lirada bulunuyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı altın fiyatları ile resmi altın fiyatları arasında farklılık yaşanıyor. İşte Kapalıçarşı altın fiyatları

ABD TARAFI ALTINI YÜKSELTTİ

ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları bu hafta beklentilerin altında 196 bin olarak gerçekleşti.

Amerikan Merkez Bankası (Fed), dünkü toplantısında politika faizini artırma kararı aldı. Öte yandan Fed, gelecek dönemlerde sıkı para politikasını sürdürebileceklerinin sinyalini verdi.

18 Fed yetkilisinden 16'sı yıl sonuna kadar en az bir kez daha 25 baz puanlık faiz artışına gidilmesini öngörüyor.

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