ABD'de tarım dışı istihdam verileri açıklandı. Açıklanan verilere göre temmuz ayında 73 bin açıklandı. İşsizlik oranı ise Haziran ayındaki yüzde 4,1'den yüzde 4,2'ye yükseldi.

Çalışma Bakanlığı Çalışma İstatistikleri Bürosu, tarım dışı istihdam raporu yayımlandı. Buna göre temmuz ayında 73 bin açıklandı. Haziran ayında daha önce bildirilen 147 bin kişilik artışın ardından, istihdamın 110 bin kişi artacağını tahmin etmişti.

İşsizlik oranı ise Haziran ayındaki yüzde 4,1'den yüzde 4,2'ye yükseldi. Kritik veri sonrası piyasalarda sert hareketlenmeler görüldü. Dolar sert düşerken, altın fiyatları fırladı. İşte piyasalardaki son durum...

DOLAR SERT DÜŞTÜ

Beklentinin altın gelen istihdam rakamları sonrası dolarda sert kayıp görüldü. Veri açıklanmadan önce 100,22 puanda olan dolar endeksi verinin ardından 99,26 puana geriledi. Dolar endeksinin 4 saatlik grafiği incelendiğinde ise İchimiko bulutunun verdiği sinyale göre, düşüşlerin hafta başına kadar devam edebileceği görülüyor.

ALTIN FIRLADI

Son günlerde kayıplar veren ons altın, kritik veri sonrası yönünü yukarı çevirdi. Kritik ABD verisi öncesinde 3 bin 300 puanda olan ons altın verinin ardından 3 bin 334 dolara kadar sert yükseliş kaydetti.

GRAM DAKİKALAR İÇİN 58 LİRA KAZANDIRDI

Gram altın ise ons altındaki yükselişin etkisiyle, sert yükselişler yaşadı. Veri öncesinde 4 bin 315 lirada olan gram altın, verinin ardından 4 bin 368 liraya yükseldi. Dakikalar içinde 58 lira birden kazandırdı. Gram altının 4 saatlik grafiği incelendiğinde yatırımcılar alım tarafında güçlendiği görülüyor. İchomoko bulutlarının verdiği sinyale göre bu seyrin devam edebileceği görülüyor.