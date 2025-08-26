ABD’nin hayata geçirdiği “Visa Integrity Fee” kapsamında özellikle turist vizelerinin maliyeti ciddi şekilde arttı. Daha önce 185 dolar olan B1/B2 vizeleri, ek ücretle birlikte 435 dolara yükseldi.

Böylece başvuru maliyetlerinde yüzde 135’lik artış yaşandı. Öğrenci (F, J, M) ve çalışma vizeleri (H-1B, L-1, O-1) de aynı şekilde bu ek ücretten etkilenecek.

Vize Muafiyet Programı (ESTA) kapsamındaki yolcular bu ek ücretten muaf tutuldu. Ancak ESTA başvuru ücretinde de artış yapıldı. Bu nedenle, vize almadan ABD’ye seyahat edebilen yolcular da ek maliyetle karşılaşacak.

ÜCRET GERİ ALINABİLİR Mİ?

NTV'de yer alan habere göre, ABD yasaları teoride ücretlerin iade edilmesine imkan tanıyor. Ancak vizelerin uzun süreli geçerliliği ve uygulamanın ayrıntılarındaki belirsizlikler nedeniyle, çoğu başvuru sahibinin fiilen geri ödeme alamayacağı belirtiliyor.

EKONOMİYE ETKİSİ TARTIŞMALI

Kongre Bütçe Ofisi (CBO), yeni ek ücretlerden yıllık 2,7 milyar dolarlık gelir beklendiğini açıkladı. Ancak turizm sektör temsilcileri, yüksek maliyetlerin ABD’ye olan ilgiyi azaltarak 29 milyar dolara kadar kayba yol açabileceği uyarısında bulundu.

Özellikle 2026 FIFA Dünya Kupası ve 2028 Los Angeles Olimpiyatları öncesinde, bu uygulamanın uluslararası katılımı azaltabileceği dile getiriliyor.

TURİST SAYISINDA ŞİMDİDEN DÜŞÜŞ BAŞLADI

Henüz uygulamaya geçmeden bile ABD’ye gelen yabancı turist sayısında yüzde 6’lık düşüş yaşandı. Bazı ülkelerde rezervasyonların ise yüzde 40–60 oranında gerilediği bildirildi. Uzmanlar, bu eğilimin vize ücretlerindeki artışla daha da derinleşebileceğini vurguluyor.

DÜNYANIN EN PAHALI VİZELERİ ARASINDA

Yeni düzenlemeyle birlikte ABD vizeleri, artık dünyadaki en pahalı vizeler arasına girdi. Bu durumun, özellikle turizmde büyük hedefler koyan Çin gibi ülkelerle rekabette ABD’nin elini zayıflatabileceği değerlendiriliyor.

ABD'NİN CAZİBESİ AZALABİLİR

ABD’nin vize ücretlerine getirdiği bu yüksek artış, hem turizm hem de eğitim ve iş gücü hareketliliğini olumsuz etkileyebilir. Uzmanlar, maliyetlerin yükselmesinin ABD’nin küresel çekiciliğini azaltacağı görüşünde birleşiyor.