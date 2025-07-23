YENİ DÜZENLEME 1 EKİM’DE YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

ABD’nin Türkiye temsilciliğinden edinilen bilgilere göre, 1 Ekim 2025 tarihinden itibaren ABD’ye turist (B2), öğrenci (F ve M) veya geçici çalışma (J) vizesiyle giriş yapacak kişilerin, standart vize ücretlerine ek olarak 250 dolar daha ödemesi gerekecek. Bu yeni uygulama, ülkeye giriş şartlarını daha da ağırlaştıran bir adım olarak değerlendiriliyor.

SOSYAL MEDYA ŞARTI HALEN GÜNDEMDE

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamayla, vize başvuru sürecine eklenen yeni bir güvenlik kriterini duyurmuştu. 14 Temmuz 2025 itibariyle geçerli olan bu uygulamaya göre; F, M ve J tipi vize başvurularında bulunan herkesin, başvuru öncesinde tüm kişisel sosyal medya hesaplarının gizlilik ayarlarını “herkese açık” konuma getirmesi zorunlu hale geldi.

Büyükelçilik, bu yeni şartın gerekçesini şu ifadelerle açıklamıştı:

“Şu andan itibaren geçerli olmak üzere, F, M veya J göçmen olmayan vize başvurusunda bulunan tüm başvuru sahiplerinin, kimlikleri ve Amerika Birleşik Devletleri'ne kabul edilebilirliklerini kanıtlamak için gerekli incelemeleri kolaylaştırmak amacıyla tüm kişisel sosyal medya hesaplarındaki gizlilik ayarlarını ‘herkese açık’ olarak ayarlamaları istenecektir.”

TRUMP DÖNEMİNDE VİZE POLİTİKALARI SERTLEŞİYOR

ABD’nin eski ve yeniden seçilen Başkanı Donald Trump’ın sıkça dile getirdiği “ülkeye giriş şartlarının sıkılaştırılması” yönündeki söylemleri, yeni düzenlemelerle hayata geçirilmeye başlandı. Hem sosyal medya zorunluluğu hem de yeni ücret politikası, bu vizyonun somut adımları olarak dikkat çekiyor.