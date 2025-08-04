İkinci başkanlık döneminde göçmenlere yönelik sert tedbirler alan ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetimi, yeni bir uygulama için düğmeye bastı.

Ekonomim'de yer alan habere göre, Amerika Birleşik Devletleri belirli turist ve iş vizesi başvuru sahipleri için 15 bin dolara kadar teminat gerektiren bir pilot program uygulayacak.

Yayımlanan bildiriye göre, iki hafta içinde başlayacak olan yeni program, izin verilen kalış sürelerini aşan ziyaretçiler sorununu ele almayı amaçlıyor.

Bu girişim kapsamında, belirli vize başvuru sahiplerinin Amerika Birleşik Devletleri'ne giriş şartı olarak 15 bin dolara kadar teminat yatırmaları gerekebilecek.

Dışişleri Bakanlığı, aşırı kalış oranlarının yüksek olduğu ülkelerden gelen ziyaretçilere verilecek turizm ve iş seyahati vizeleri için teminat koyacak.

Pilot programın yürürlüğe girmesinden "en az 15 gün önce" kapsam dahilindeki ülkeler duyurulacak.