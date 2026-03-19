CNN International'da yer alan habere göre ABD’ye ait bir F-35 savaş uçağının, İran kaynaklı olduğu değerlendirilen bir saldırı sonucu vurulmasının ardından Orta Doğu’daki bir ABD hava üssüne acil iniş yaptığı bildirildi. Konuya yakın iki kaynağın aktardığına göre olay, bölgede devam eden çatışmalar sırasında meydana geldi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Yüzbaşı Tim Hawkins, beşinci nesil hayalet savaş uçağının “İran üzerinde bir muharebe görevi icra ettiği sırada” acil iniş yapmak zorunda kaldığını açıkladı. Hawkins, uçağın güvenli şekilde indiğini ve olayın soruşturulduğunu belirtti.

Hawkins açıklamasında, “Uçak güvenli şekilde iniş yaptı ve pilotun durumu stabil. Olayla ilgili inceleme sürüyor” ifadelerini kullandı.

Söz konusu olay, Şubat ayı sonunda başlayan savaşta İran’ın ilk kez bir ABD hava aracını vurmuş olabileceği ihtimalini gündeme getirdi. Çatışmalarda hem ABD hem de İsrail’in F-35 savaş uçaklarını kullandığı biliniyor. Bir F-35 savaş uçağının maliyetinin 100 milyon doların üzerinde olduğu belirtiliyor.

Acil iniş haberi, üst düzey ABD’li yetkililerin İran’a karşı yürütülen operasyonlarda önemli başarılar elde edildiğini savunduğu bir dönemde geldi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Perşembe sabahı yaptığı açıklamada, ABD’nin “kesin bir şekilde kazandığını” ve İran’ın hava savunma sistemlerinin “etkisiz hale getirildiğini” ifade etti.