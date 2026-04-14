İran'daki operasyonlarda görev alan ABD'nin bir KC-135R tipi yakıt ikmal uçağı İngiltere'deki RAF Mildenhall üssünde gövdesindeki şarapnel hasarları üzerine yapıştırılan çok sayıda yamayla görüntülendi.
Havacılık fotoğrafçısı Andrew McKelvey tarafından paylaşılan fotoğraflar uçağın burun kısmından kuyruğuna kadar yama izleriyle dolu olduğunu gösterdi.
Ohio Hava Ulusal Muhafızları bünyesindeki bu uçağın geçen ay Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'ne yönelik İran saldırısında hasar aldığı tahmin ediliyor.
Söz konusu saldırıda toplam beş uçağın zarar gördüğü bildirilmişti ancak bölgedeki gerçek yıkımın boyutu hala belirsizliğini koruyor.
ABD merkezli uydu görüntüleme şirketlerine görüntü paylaşma yasağı gelmesi üzerine güncel haber alınamaması bölgedeki durumu tam olarak anlamayı zorlaştırdı.
Bununla birlikte uydu fotoğrafları uçaklardaki bu tip küçük şarapnel deliklerini tespit etmek için her zaman yeterli olmuyor.
Aşırı yakıt harcayan F-35 gibi uçakların havada sadece birkaç saat dayanabilmesi ve operasyonların sıklığı nedeniyle bu devasa uçaklar ordu için büyük stratejik değer taşıyor.
Önümüzdeki günlerde benzer şekilde yamalanmış daha fazla uçağın kapsamlı bakım için ABD'ye dönüş yolunda görülmesi bekleniyor.
