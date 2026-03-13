Netflix’in ABD yapımı Big Mistakes, kara komedi türünde organize suç dünyasına istemeden adım atan iki kardeşin hikâyesini anlatıyor. Dizideki “Yusuf” karakterine hayat veren Boran Kuzum, projeye dahil olmasıyla birlikte karakterin orijinal tasarımında büyük bir değişiklik yapılmasını sağladı.

KARAKTERİN ADI TÜRKÇE SEÇİLDİ

Başta Rus olarak tasarlanan bu karakter, Kuzum’un kadroya seçilmesinin ardından Türk olarak yeniden kurgulandı ve adı değiştirildi. Detaylar ve dizideki rolünün önemi, 9 Nisan’daki yayınla birlikte ortaya çıkacak.

İLK TÜRK OYUNCU

Boran Kuzum, Oscar adayı isimlerle aynı kadroyu paylaşacak ve bu proje, Netflix’in ABD’de çekilen bir dizisinde ana kadroya seçilen ilk Türk oyuncu olarak önemli bir adım niteliği taşıyor.