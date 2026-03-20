ABD’nin Orta Doğu’daki arz kayıplarını dengelemek için Rus petrolüne yönelik yaptırımları geçici olarak gevşetmesi, Asya’da alım yarışını hızlandırdı.

ASYA RUS PETROLÜNE YÖNELDİ

Artan fiyat ve arz sıkıntısıyla karşı karşıya kalan Hindistan, Rus ham petrolü alımlarını hızla artırdı.

Tayland, Filipinler ve Endonezya da Moskova’dan tedarike açık olduklarını duyurdu. Çin ise alımlarını sürdürdü.

FİYATLAR HIZLA YÜKSELDİ

Nikkei’nin haberine göre, yaptırımlar sonrası indirimli işlem gören Rus petrolünde fiyatlar yükselişe geçti.

Ural petrolü 27 Şubat’ta 58 dolardan mart başında kısa süreliğine 100 dolara çıktı, ardından 90 dolar seviyesinde dengelendi.

ABD’DEN 30 GÜNLÜK ESNEKLİK

ABD’nin 13 Mart’ta aldığı kararla, denizde bekleyen yaptırım kapsamındaki Rus petrolü ve ürünlerinin ticaretine 30 gün izin verilmesi, Asya talebini artırdı.

HİNDİSTAN VE ÇİN REKABETTE

Kpler verilerine göre Hindistan’ın alımı günlük 1,8 milyon varile yaklaştı.

Ancak bu miktarın Orta Doğu’dan sağlanan 2,6 milyon varillik arzın yerini dolduramayacağı belirtiliyor.

Uzmanlara göre Çin ve Hindistan aynı kaynaklar için rekabet edecek. Uzayan Orta Doğu krizinin Asya ekonomileri üzerinde baskı yaratabileceği, artan fiyatların Çin’de yeni zamları tetikleyebileceği ifade ediliyor.

GÜNEYDOĞU ASYA ALTERNATİF ARIYOR

Filipinler, Tayland ve Endonezya Rus petrolü dahil farklı kaynakları değerlendiriyor. Uzmanlar, Rus petrolünün kayıpları tamamen telafi edemeyeceğini, ancak rekabeti artıracağını vurguluyor.

BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Geçici yaptırım muafiyeti piyasada belirsizliği artırırken, alıcıların daha kısa vadeli ve fırsat odaklı stratejilere yöneldiği belirtiliyor.