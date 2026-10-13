İran'ın Hürmüzgan Denizcilik ve Limanlar Genel Müdürü Muhammed Rıza Muhammed Hüseynitahti, Fars Haber Ajansı'na petrol ürünleri ihracatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hüseynitahti, ABD saldırılarıyla başlayan savaş ve süregelen gerginliğin yanı sıra yoğunlaştırılan yaptırımlara rağmen ülkenin petrol ürünleri ihracatının hiçbir zaman durmadığını ve devam ettiğini belirtti.

Hüseynitahti, Hürmüz Boğazı'na komşu Hürmüzgan eyaletindeki Bender Abbas kentinde bulunan Şehid Recai Limanı'ndan yapılan petrol ürünleri ihracatının da kesintisiz sürdüğünü aktardı. Genel Müdür, İran'da yılın ilk günü sayılan 21 Mart'tan itibaren geçen 6 aylık süre içerisinde 325 gemi operasyonu kaydedildiğini açıkladı.

Bu operasyonlarda toplam 5 milyon 140 bin ton petrol ürünü ihraç edildiği bildirildi. Hüseynitahti, dış baskılara ve yaptırımlara rağmen liman operasyonlarının ve sevkiyatların planlandığı şekilde devam ettiğini vurguladı.