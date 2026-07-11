ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), "Tanımlanamayan Uçan Cisimler (UFO'lar)" ilgili yeni video ve görüntüleri içeren gizli belgeleri kamuoyunun erişimine açtı.

CBS News'in haberine göre, söz konusu belgelerin yayımlanması, ABD Başkanı Donald Trump'ın devlet dosyalarının gizlilik derecelerinin kaldırılması ve kamuoyuna sunulması yönündeki talimatları kapsamında gerçekleştirildi.

Bu doğrultuda paylaşılan toplam 40 dosyalık materyalin içinde resmi belgeler, videolar, ses dosyaları ve resimler bulunuyor.

Yayımlanan belgelerin birinde, Eylül 2015'te Texas eyaletinin Amarillo bölgesi yakınlarında yer alan ve "Pantex" olarak bilinen nükleer silah tesisinin hava sahasını ihlal eden tanımlanamayan bir cisimle ilgili ifadelere yer veriliyor.

Güvenlik protokolleri kapsamında nükleer tesisin kapatılmasına neden olan olayda, iki memurun söz konusu cismi takibe aldığı belirtiliyor.

Resmi kayıtlarda, cismin hiçbir ses çıkarmadığı ve üzerinde herhangi bir "itiş sistemi" tespit edilemediği bilgisi vurgulanıyor.

Paylaşılan arşivdeki 2020 yılına ait bir videoda ise yaklaşık 3,5 ila 4 metre uzunluğunda bir cismin havada süzüldüğü anlar görülüyor. Belgelerde yer alan görgü tanığı ifadelerinde, havada süzülen bu cismin "deforme olmuş bir balona benzediği" kaydediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, şubat ayında ilgili bakanlıklar ve kurumlara uzaylılar ile UFO hakkındaki dosyaları tespit edip yayımlama sürecini başlatmaları için talimat vereceğini açıklamıştı.

Belgeler İnternet Sitesi Üzerinden Erişime Açıldı Pentagon, yürütülen bu süreç kapsamında UFO ve UAP'lar hakkındaki belgelerin ilk serisini 8 Mayıs'ta paylaşmıştı.

Kamuoyunun erişimine sunulan ve "war.gov/UFO/" adlı internet sitesi üzerinden ulaşılabilen güncel arşivde, onlarca video ve görüntünün yanı sıra siviller ile askeri personelin birinci elden tanıklıkları, soruşturma kayıtları ve resmi raporlar yer alıyor.