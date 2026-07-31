Kaza, yerel saatle yaklaşık 10.00 sıralarında San Diego'daki Miramar Hava Üssü yakınlarında meydana geldi. ABD Deniz Piyadeleri tarafından yapılan açıklamada, kazaya bir F-35B tipi savaş uçağının karıştığı doğrulandı.
Açıklamada, pilotun acil durumda fırlatma koltuğunu kullanarak uçaktan güvenli şekilde ayrıldığı ve kurtarıldığı belirtilirken, sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
UÇAK ALEV ALDI
Uçağın düşmesinin ardından enkazda yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almak için çalışma yürüttü.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kaza bölgesinden yoğun siyah duman yükseldiği ve enkazın geniş bir alana dağıldığı görüldü.
ABD Deniz Piyadeleri, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı. İlk incelemelerde uçağın düşüş nedenine ilişkin resmi bir değerlendirme yapılmazken, teknik ekiplerin olay yerindeki çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.