Küba hükümeti, ABD'nin Havana Büyükelçiliği'nin jeneratörlerde kullanılmak üzere dizel yakıt ithal etme talebini, adaya yönelik süregelen yakıt ablukasını gerekçe göstererek reddetti. Washington Post tarafından incelenen diplomatik yazışmalara göre Küba tarafı, halkın mahrum bırakıldığı bir kaynağın diplomatik ayrıcalık olarak talep edilmesini "etik dışı" bulduğunu bildirdi.

ELÇİLİK TAHLİYE RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA

ABD Büyükelçiliği tarafından Dışişleri Bakanlığı'na gönderilen bilgi notunda, yakıt talebinin reddedilmesi nedeniyle Mayıs ayında veya daha erken bir tarihte "elzem olmayan personelin" adadan tahliye edilmek zorunda kalınabileceği uyarısı yapıldı. Havana’nın ünlü sahil şeridi Malecón’da bulunan devasa elçilik binası, adadaki kronik elektrik kesintileri nedeniyle son 18 aydır tamamen jeneratörlere bağımlı durumda.

"Halkın Mahrum Kaldığı Ayrıcalık Kabul Edilemez"

Küba Dışişleri Bakanlığı, ABD’li diplomatlara gönderdiği resmi notta sert ifadelere yer verdi. Bakanlık, Trump yönetiminin uyguladığı ablukanın Küba ekonomisine ve halkın yaşam standardına kasıtlı olarak zarar vermeyi amaçladığını hatırlatarak şu açıklamayı yaptı:

"Bakanlığımız, diplomatik misyonun Küba halkına reddettiği bir kaynağa ayrıcalıklı olarak erişme iddiasını 'yüzsüzlük' olarak yorumlamaktadır."

ENERJİ KRİZİ BÜYÜYOR

Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada adaya son üç aydır petrol girişi olmadığını belirtti. Ülkedeki enerji açığının %60 seviyelerine ulaştığı tahmin edilirken, başkent Havana dahil pek çok bölgede 30 saati aşan kesintiler yaşanıyor. Elektrik yokluğu nedeniyle binlerce ameliyatın ertelendiği, çöp toplama ve içme suyu dağıtım hizmetlerinin durma noktasına geldiği bildiriliyor.

WASHNGTON-HAVANA HATTINDA TANSİYON YÜKSELİYOR

İki ülke arasındaki gerilim, ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun açıklamalarıyla daha da tırmanmış durumda. Trump’ın geçtiğimiz günlerde Küba’ya yönelik "Yakında bir şeyler yapacağız" şeklindeki üstü kapalı müdahale sinyalleri, Havana’da askeri teyakkuz hazırlıklarına yol açtı.

Díaz-Canel ise X üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD’nin ülkeyi boğarak teslim almaya çalıştığını ancak Küba’nın her türlü dış saldırıya karşı "sarsılmaz bir direnç" göstereceğini vurguladı.