İran merkezli Khabarfoori haber sitesine değerlendirmelerde bulunan İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu üyesi Muhammed Rıza Muhsini Sani, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun politikalarına dikkat çekerek bölgede farklı senaryoların yaşanabileceğini söyledi. İran'ın olası gelişmelere karşı gerekli tedbirleri aldığını savundu.

ABD İLE ANLAŞMA İHTİMALİNE MESAFELİ

Washington yönetimiyle olası bir anlaşma konusunda iyimser olmadıklarını dile getiren Muhsini Sani, diplomatik çözümün ancak ABD'nin mevcut yaklaşımını değiştirmesiyle mümkün olabileceğini ifade etti.

ABD yönetiminin seçim yenilgisinin ardından savaşın kendisine artık bir kazanç sağlamadığını düşünmesi ve önceki politikalarından vazgeçmesi durumunda müzakere sürecinin önünün açılabileceğini belirten İranlı vekil, buna karşın askeri saldırı ihtimalinin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

'AYNI DÜZEYDE KARŞILIK VERİRİZ'

Muhsini Sani'nin açıklamalarında en dikkat çeken bölüm ise nükleer silah tehdidine ilişkin sözleri oldu. ABD'nin İran'a karşı nükleer silah kullanması ihtimaline değinen milletvekili, Tahran yönetiminin vereceği yanıtın da aynı düzeyde olacağını söyledi.