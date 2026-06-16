Küresel teknoloji ve yarı iletken sektöründe dengeleri kökten değiştirecek stratejik bir keşfe imza atıldı. Şu anda neredeyse tamamen ABD’nin tekelinde bulunan ve yüksek teknoloji üretimi için kritik önem taşıyan yüksek saflıkta kuvars minerali, Çin'de geniş rezervler halinde bulundu.

Tibet'te gerçekleştirilen bu keşif, Pekin yönetiminin yarı iletken ve güneş enerjisi endüstrilerinde ABD’ye olan ham madde bağımlılığını sonlandırarak küresel ekonomik gücünü çarpan etkisiyle artırma potansiyeli taşıyor.

European Journal of Mineralogy dergisinde yayımlanan ve Interesting Engineering tarafından aktarılan araştırmaya göre, umut vadeden bu yatak Tibet’in Dingye bölgesindeki açık renkli granit (lökogranit) kayaçlarında tespit edildi.

Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile Çin Jeolojik Araştırmalar Kurumu’ndan bilim insanları, bu kayaçların ileri teknoloji endüstrisinin ihtiyaç duyduğu seviyede saflaştırılmaya son derece uygun olduğunu duyurdu.

Uzmanlar, mineral içindeki safsızlıkların mevcut işleme süreçleriyle temizlenebileceğini ve arıtma teknolojilerinin geliştirilmesiyle nihai ürün kalitesinin daha da yukarı çekileceğini vurguluyor.

YEŞİL ENERJİ VE ÇİP ÜRETİMİNİN VAZGEÇİLMEZİ

Yüksek saflıkta kuvars; yarı iletkenlerin, mikroçiplerin, optik bileşenlerin ve güneş panellerinin imalatında ikame edilemez bir anahtar malzeme konumunda bulunuyor.

Özellikle mikroelektronik dünyasındaki gelişmeler ve "yeşil" enerjiye geçiş süreci, bu malzemeye olan küresel talebi zirveye taşımış durumda. Güneş panelleri için polisilikon üretiminde ve mikroçiplerin temelini oluşturan silikon levhaların şekillendirilmesinde, bu özel kuvarstan yapılan yüksek ısıya dayanıklı potalar kullanılıyor.

Dünyanın en büyük elektronik üreticisi olmasına rağmen bu stratejik malzemeyi ABD'den ithal etmek zorunda olan Çin, bu keşifle birlikte tedarik zincirindeki en büyük kırılganlıklardan birini aşmış olacak.

ABD SEKTÖRÜN TEK HAKİMİYDİ

Küresel ölçekte rezervleri oldukça sınırlı olan yüksek kaliteli kuvarsın dünyadaki mevcut arzı, uzun yıllardır ağırlıklı olarak ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinde yer alan ünlü Spruce Pine bölgesinden sağlanıyordu.

Sektörün tek hakimi konumundaki ABD'ye karşı son yıllarda kendi topraklarında stratejik mineral arama çalışmalarını büyük bir agresiflikle artıran Çin, aradığı yanıtı Tibet'te buldu.

Araştırmacılar, zengin lökogranit yataklarına sahip olan Tibet'in, Çin’in ham madde bağımsızlığı stratejisinde en kritik üretim üssü haline geleceğini belirtiyor.