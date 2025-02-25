Çinli firmaların DeepSeek'in düşük maliyetli yapay zeka modellerine olan ilgisi, Nvidia’nın Çin’e özel olarak ürettiği H20 çiplerine dair siparişlerde büyük bir artışa neden oldu. Reuters’a konuşan altı farklı kaynağa göre, bu siparişler Nvidia’nın pazardaki hakimiyetini pekiştirirken, ABD’nin ihracat kısıtlamalarının etkilerini de hafifletiyor.

TENCENT, ALİBABA VE BYTEDANCE LİDER ŞİRKETLER ARASINDA

Reuters’a bilgi veren iki kaynağa göre, Çin’in önde gelen teknoloji devleri Tencent, Alibaba ve ByteDance, DeepSeek'in yapay zeka modellerine dair artan talep sebebiyle H20 çip siparişlerini önemli ölçüde artış gösterdi.

Bu şirketler sadece kendi yapay zeka projeleri için değil, aynı zamanda bulut hizmetleri aracılığıyla diğer firmaların da bu çiplere erişimini sağlamak maksadıyla büyük ölçekli siparişler veriyor.

H20 çipleri, ABD’nin Çin’e yönelik gelişmiş yapay zeka çipi ihracatına getirdiği kısıtlamalar sonrası Nvidia’nın özel olarak geliştirdiği bir model olarak dikkat çekiyor. Bu yüzden, Çin’deki firmalar için kritik bir seçenek olmaya devam ediyor.

KÜÇÜK ŞİRKETLERDE YAPAY ZEKA YAPTIRIMLARINA DEVAM EDİYOR

Çin'in en büyük sunucu üreticilerinden birinde görev yapan bir kaynak, sadece büyük finans ve telekom şirketlerinin değil, sağlık ve eğitim gibi farklı sektörlerde faaliyette olan daha küçük firmaların da Nvidia’nın H20 çipleriyle donatılmış yapay zeka sunucularını satın aldığını ifade etti.

Bu gelişme, yapay zeka pazarının Çin’de giderek daha geniş bir ölçeğe yayıldığını ve Nvidia’nın pazardaki konumunu güçlendirdiğini gösteriyor. ABD’nin çip ihracat kısıtlamalarına rağmen Nvidia’nın Çin’deki varlığını sürdürmesi, şirketin stratejik adaptasyon yeteneğini de ortaya koyuyor.

DEEPSEEK'İN ETKİSİ PAZARIN GELECEĞİ

DeepSeek, düşük maliyetli yapay zeka modelleriyle Çin pazarında büyük bir etki yaratmaya başladı. Uzmanlar, bu girişimin, Nvidia’nın H20 çiplerine olan talebi artırarak şirketin Çin’deki satışlarını desteklediğini belirtiyor.