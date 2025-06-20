İran, uranyum zenginleştirme faaliyetlerine sınırlama getirilmesini görüşmeye hazır olduğunu bildirdi.
Reuters'a konuşan üst düzey bir İran yetkilisi, “Avrupalı güçlerin rolü artık daha belirleyici. İsrail’in saldırıları sürerken ABD ile doğrudan temas kurmamız söz konusu değil” dedi.
Yetkili ayrıca, nükleer konuda Avrupa üçlüsü E3’ün hangi adımları önerdiğini duymak istediklerini söyledi.
Aynı yetkili, İsrail’in saldırıları altındaki mevcut koşullarda, uranyum zenginleştirmesinin tamamen sıfırlanmasının İran tarafından kesinlikle reddedileceğini belirtti.
Yetkili, “Özellikle şu anda, İsrail’in saldırıları devam ederken, böyle bir öneriyi kabul etmemiz mümkün değil” ifadelerini kullandı.