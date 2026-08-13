İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in temsilcisi Ayetullah Abdül-Nabi Musavi Fard, Cuma namazı sırasında yaptığı konuşmada ülkesinin füze menzilini 15 bin kilometreye ulaştırmaya hazırlandığını açıkladı.

Konuşmasında misilleme çağrılarını yineleyen Musavi Fard, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ortadan kaldırılmasını isterken, mevcut İran füzelerinin zaten Kudüs’e ulaşabilecek kapasitede olduğunu vurguladı.

Hali hazırda Orta Doğu’nun en büyük ve en çeşitli füze cephaneliğine sahip olan Tahran yönetimi; bini aşkın balistik ve seyir füzesinin yanı sıra geniş yeraltı füze şehirleri, hipersonik sistemler, insansız hava araçları ve elektronik harp teknolojilerine ev sahipliği yapıyor.

UZMANLAR "15 BİN KM MENZİL ZORLAMA" DEDİ

Ancak askerî uzmanlar ve Defense Express analizcileri, İranlı mühendislerin orta menzilli füzelerden doğrudan 15 bin kilometrelik devasa bir kıtalararası menzile sıçramasının teknik olarak oldukça zorlu bir süreç olduğuna dikkat çekiyor.

ABD'nin tüm topraklarını kapsama alanına almak için 12 bin ila 13 bin kilometrelik bir menzilin bile fazlasıyla yeterli olacağını belirten uzmanlar, ifade edilen 15 bin kilometrelik hedefin arkasında farklı bir strateji olabileceğine işaret ediyor.