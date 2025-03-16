ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ABD ordusuna Yemen'deki Husileri vurma emri verdiğini duyurdu. Trump açıklamasında, “Zamanınız doldu, saldırılarınız durmalı. Eğer durmazsa daha önce hiç görmediğiniz bir cehennem üzerine yağacak” ifadelerini kullandı.
Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 31'e yükseldiği, en az 23 kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırıların ardından Yemen'deki Husilerden yapılan açıklamada, ABD'nin saldırılarının karşılıksız kalmayacağı belirtildi.