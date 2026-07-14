Salı günü öğle saatlerinde İran’ın batısındaki Bender Abbas, Buşehr ve Çogadak yakınlarında yeni patlama sesleri duyuldu.

İran devlet televizyonu tarafından aktarılan bilgilere göre, söz konusu patlamaların sorumluluğunu henüz üstlenen bir taraf olmadı.

ABD’ye ait savaş uçaklarının Buşehr eyaletinde bulunan Sadra Kompleksi, Buşehr Hava Üssü ve Hürmuz kasabasını vurduğu bildirildi.

İranlı yerel hükümet yetkilileri, yaklaşık 50 dakika önce gerçekleşen bu saldırı dalgasında ülkenin batısındaki Abadan ve Bender Mahşehr şehirlerinin de hedef alındığını açıkladı.

İRAN KARŞILIK VERDİ

İran ise ABD Donanması’nın 5. Filosu’na ev sahipliği yapan Bahreyn’i, ABD hava kuvvetleri unsurlarını barındıran Ürdün’ü ve Hürmüz Boğazı’nda BAE ile bağlantılı iki tankeri hedef aldı.

Bahreyn makamları, başkent Manama'da patlama seslerinin duyulmasının ardından saldırıların bir kısmını engellediklerini duyurarak İran'ı sivilleri hedef almakla suçladı.

Ürdün ise İran'dan fırlatılan dört füzeyi havada imha ettiğini açıkladı.

ABLUKA YENİDEN BAŞLADI

Son karşılıklı saldırıların, bölgeyi topyekun bir savaşa sürükleme riski taşıdığı ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden deniz trafiğine açılmasına yönelik diplomatik çabalara büyük bir darbe vurduğu belirtiliyor.

İran, ABD ile yaşanan dört aylık savaş sırasında boğazı fiilen kapatmış, ABD ise buna karşılık İran gemilerine deniz ablukası uygulamıştı.

İki ülke arasında imzalanan mutabakat zaptı ile boğazın yeniden açılması planlanıyordu ancak şiddet olaylarının tırmanması ve müzakerelerin kesintiye uğraması seyrüsefer serbestisini engellemeye devam ediyor.