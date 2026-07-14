ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), 12 Temmuz'da İran'a ait onlarca hedefe yönelik düzenlenen saldırılar kapsamında askeri tarihte ilk kez insansız deniz araçlarını (İDA) İran'a karşı kullandığını duyurdu.

Operasyonda "Saronic Corsair" modeli insansız deniz araçları kullanıldı. ABD ile İran arasında özellikle Hürmüz Boğazı'nın kontrolü üzerindeki karşılıklı güç mücadelesinin sürdüğü bir dönemde, ABD'nin bu silahları kullanması bir devrim niteliğinde.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bu stratejik geçiş noktasını ele geçirme ve İran limanlarına yönelik deniz ablukasını yeniden başlatma niyetini beyan ettiği süreçte, İran'ın da hassas bir ateşkesin bozulmasıyla bölgedeki Arap ülkelerine yönelik saldırılarını artırdığı belirtildi.

SAVAŞ ALANINDA BİR İLK OLDU

CENTCOM tarafından pazartesi sabahı sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada, tek yönlü taarruz gerçekleştiren çok sayıda insansız deniz aracının, İran'daki bir denizaltı ve gemi bakım tesisini başarıyla vurduğu belirtildi.

Üç adet Corsair tipi insansız deniz aracının Bandar Abbas Deniz Üssü'ndeki limanı vurduğu operasyon, ABD kuvvetlerinin bu tür araçları muharebe operasyonlarında ilk kez kullanması olarak kayıtlara geçti.

Yetkililer, gerçekleştirilen bu saldırının İran'ın ticari taşımacılığa yönelik saldırı kapasitesini zayıflattığını vurguladı.

Söz konusu operasyon, ABD Donanması'nın insansız deniz araçlarını çatışma bölgelerinde kullanma stratejisinin yeni aşaması oldu.

Kamikaze İHA'ları savaş alanına yeni taşıyan ABD, özellikle İran'la olan çatışmalarda bu insansız araçlardan dolayı ağır hasar görmüştü.

Bugün Bandar Abbas'ı vuran Saronic Corsair İDA, geçtiğimiz ay da İran tarafından düşürüldüğü belirtilen ve Umman Körfezi'ne çakılan ABD Ordusu'na ait bir AH-64 Apache helikopterinin mürettebatını kurtarmıştı.

Bu görev, bir insansız deniz aracının personel kurtarma amacıyla kullanıldığı ilk arama-kurtarma operasyonu olmuştu.

ABD BU İKİ ÜLKEYİ ÖRNEK ALDI

ABD 5. Filosu bünyesindeki Görev Gücü 59 tarafından işletilen bu araçların bölgeye ilk kez mart ayı sonlarında konuşlandırıldığı bildirildi.

2021 yılında kurulan Görev Gücü 59, yeni insansız sistemlerin ve yapay zeka kabiliyetlerinin günlük askeri operasyonlara entegrasyonunu test eden bir birim olarak faaliyet gösteriyor.

Saronic şirketinin kurucu ortaklarından Rob Lehman, bu görevlerin başarısının insansız sistemler sektöründe büyük bir yankı uyandıracağını belirtti.

Lehman, otonom sistemlerin artık sadece deneysel bir teknoloji gösterisi olmaktan çıkıp, rüştünü ispatlamış gerçek askeri kabiliyetler olarak kabul edildiğini ifade etti.

Saronic İDA'ya benzer insansız deniz araçları teknolojisi daha önce Ukrayna tarafından Karadeniz'de Rus Karadeniz Filosu'na karşı büyük bir etkiyle kullanılmış ve Rus deniz unsurlarını Kırım'dan çekilmeye zorlamıştı. Magura 7, akla gelen en önemli örnekler arasında.

Kamikaze insansız deniz araçlarının ilk operasyonel kullanımı ise yıllar önce Yemen'deki Husiler tarafından gerçekleştirilmiş, Husiler bu teknolojiyi İran'dan devralarak Kızıldeniz'de Suudi firkateynlerine karşı kullanmıştı.

ABD ordusunun bu yönteme başvurması, küresel askeri operasyonlar için yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Artık dünyanın en güçlü orduları, insansız araçları tercih ediyor.