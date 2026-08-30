ABD ordusunun İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki stratejik noktalarından Lark Adası’na saldırı düzenlediğine ilişkin haberlerin ardından bölgeden peş peşe açıklamalar geldi.

İran’ın resmi olmayan haber kaynaklarından Fars Haber Ajansı, Lark Adası çevresinde patlama sesleri duyulduğunu aktardı. Patlamaların meydana geldiği noktanın ve nedeninin ilk aşamada netlik kazanmadığı belirtildi.

İHA SALDIRISI İDDİASI

Tesnim Haber Ajansı ise Lark Adası’ndaki bir noktaya insansız hava aracıyla saldırı düzenlendiğini bildirdi. Ajans, gayriresmi kaynaklara dayandırdığı haberinde saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını öne sürdü.

ABD basınında yer alan ilk haberlerde ise ABD ordusunun Lark Adası'ndaki roketatar mevzilerini hedef aldığı iddia edilmişti.

DEVRİM MUHAFIZLARI DOĞRULADI

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada, Lark Adası'na saldırının "Amerikan-siyonist düşman" tarafından düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, Lark Adası'nı hedef alan saldırıda sivillerin de aralarında bulunduğu can kayıpları ve yaralılar olduğu belirtilerek, saldırıya karşılık verileceği kaydedildi.

Açıklamada saldırının, "ABD ve İsrail’in bölgedeki itibar kaybı ve iç sorunları nedeniyle kötü rollerini yeniden canlandırma ve kamuoyunu yönlendirme" çabası olduğu savunuldu.

ABD basınında çıkan haberlerde, ABD ordusunun İran'ın Lark Adası'na roketatarlarla saldırı düzenlendiği bildirilmişti.