2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Belçika, ev sahiplerinden ABD'yi 4-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Avrupa ekibinde Romelu Lukaku ise tarihe geçti. Tecrübeli futbolcu takımının 4-1 galip ayrılarak tur atladığı maçı da boş geçmedi.

Lukaku bu golle adını Dünya Kupası tarihine yazdırdı. 33 yaşındaki futbolcu, Senegal ve Yeni Zelanda maçlarında da oyuna sonradan girdi ve gol sevinci yaşadı.

Yıldız futbolcu 2014 Dünya Kupası'nda da, yine Amerika Birleşik Devletleri karşısında, uzatmalarda oyuna girmiş ve gol bulmuştu. Lukaku, böylelikle Dünya Kupası tarihinde dört maçta oyuna sonradan girip gol atan ilk oyuncu oldu.