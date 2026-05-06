ABD ve İsrail ordularının İran hedeflerini vurduğu ve Tahran'ın karşı saldırılar düzenlediği 5 Mart tarihinde Çin merkezli bir şirketten dikkat çekici bir e-posta yayıldı.

Xiamen Victory Technology adlı şirketten gönderilen mesajda "İran'a yönelik saldırganlık karşısında derin bir şok ve öfke içindeyiz, kalbimiz sizinle" ifadesi yer aldı.

Şirket bu mesajın hemen ardından tek yönlü saldırı dronlarına güç veren Alman tasarımı motorları satmayı teklif etti.

ABD yönetimi Limbach L550 olarak bilinen bu motorların İran ve Rusya'ya satışını uzun süredir yasaklamış durumda.

Söz konusu motorlar İran'ın simgesi haline gelen Şehid 136 İHA'ların en kritik bileşeni.

Rusya da bu İHA'ların bir versiyonunu Ukrayna'daki operasyonlarında geniş çaplı olarak kullanmaya devam ediyor.

Bu durum modern savaşın arka planındaki ticari gerçekliği bir kez daha gün yüzüne çıkardı.

AÇIK AÇIK SATIYORLAR

Victory Technology adlı şirket ise web sitesinde bir Şehid 136 İHA görseli kullanarak "Havacılık Motoru Çözümlerinde Yenilik" sloganıyla teknolojiyi açıkça pazarlıyor.

Küçük ve az tanınmış bir Çinli şirketin yürüttüğü bu açık savaş pazarlaması Washington için giderek büyüyen bir hayal kırıklığı kaynağı haline geldi.

Amerikan yönetimi hem sivil hem de askeri amaçlarla kullanılabilen çift kullanımlı malların hasım ülkelere akışını durdurmakta büyük güçlük çekiyor.

Çin gümrük verileri yerel şirketlerin Rusya ve İran'a motorlardan bilgisayar çiplerine kadar uzanan yüzlerce konteyner dolusu malzeme gönderdiğini açığa çıkarttı.

Uzmanlar ihracatçıların artık yaptırımları delmek için gönderileri yanlış etiketleme zahmetine bile girmediğini belirtildi.

ABD'NİN ZAYIF NOKTASI

İhracat verileri Çinli şirketlerin yaptırımlara rağmen İHA bileşenleri ticaretinde ne kadar istekli olduğunu gösteriyor.

Özellikle fiber optik kablo ve lityum iyon pil ihracatındaki ani artışlar İran'daki askeri üretim takvimleriyle doğrudan örtüştü.

Xiamen Victory Technology gibi şirketlerin web sitelerinin sadece yabancı dillerde hizmet vermesi de bu üretimin tamamen dış pazardaki savaş talebine yönelik olduğunu da gözler önüne serdi.

Şirketin bağlı olduğu ana yapının sahibi olan Profesör Chen Shuixuan ise inovasyon ödülleriyle tanınan bir isim olarak öne çıkıyor.

ABD ise bu teslimatlara karşı eyleme geçmekte zorlanıyor. Çin gibi bir ticaret devine yaptırım uygulamakta zorlanan ABD bu teslimatları önleyemiyor.

Çin'den ucuz parçalar alarak ABD'ye karşı başarılı bir savaş sürdüren İran ise Hürmüz Boğazı'nın fiili kontrolünü ele geçirmeyi başardı. Bu başarı, büyük oranda ucuz İHA'lara atfediliyor.

Eski bir hazine yetkilisi olan Kerri Bitsoff “Maliyet analizini yapmalısınız. 20 saat uçabilen 50 drona sahip olmak yerine sadece iki saat havada kalabilen 100 drona sahip olmayı mı tercih edersiniz?” yorumunu yaptı.