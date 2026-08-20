ABD'nin kalbi Oval Ofis, Donald Trump'ın özel asistanı Natalie Harp ile ilişkisine dair sızan yeni iddialarla çalkanıyor. Amerikan basınının ilk sıraya taşıdığı haberlere göre, 35 yaşındaki eski sunucu Natalie Harp’ın Beyaz Saray’da bir yılı aşkın süredir çalışmasına rağmen diğer personelin geçmek zorunda olduğu standart güvenlik izni sürecinden geçmediği belirlendi. Gizli Servis ile üst düzey yardımcıların Harp hakkında güvenlik endişeleri dile getirmesine rağmen evrakların ancak Trump'ın bizzat devreye girmesiyle teslim edildiği belirtildi.
"SENSİZ ÖLÜRDÜM" DEDİ, MEKTUPLAR ORTAYA ÇIKTI
Eski bir TV sunucusu olan Natalie Harp’ın Trump’a olan bağlığı, kemik kanseri tedavisi gördüğü döneme dayanıyor. Piyasadaki kemoterapiler başarısız olunca Trump’ın imzaladığı "Deneme Hakkı Yasası" sayesinde kurtulduğunu savunan Harp'ın, geçmişte Trump'a "Deneysel tedavileri deneme hakkı verdiniz. Sayın Başkan, yaptınız ve sen olmasaydın onaylanmasını beklerken ölürdüm" dediği biliniyor. Öte yandan Amerikan basınındaki haberlerde Harp’ın Trump’a yazdığı mektuplarda "Benim için önemli olan tek şey sensin" ifadelerini kullandığı ve mektuplardan birini "Tüm kalbimle, Natalie" sözleriyle bitirdiği aktarıldı.
GİZLİ UÇAKTAKİ AZ SAYIDAKİ İSİMDEN BİRİYDİ
Trump’ın sosyal medya paylaşımlarını yürüten ve yanından ayrılmayan Harp’ın aile çevresi de ilişkiyi "sağlıksız" olarak tanımlıyor. Görüşmediği erkek kardeşi bu durumu annelerinin yetiştirme tarzına bağlarken, gazetecilerin kaleme aldığı kitaplarda Trump’ın çalışanlarına Harp hakkında "Beni asla terk etmeyecek" dediği yer alıyor. Temmuz ayında Türkiye’den kalkan gizli uçakta Savunma Bakanı Pete Hegseth ve üst düzey yardımcılarla birlikte yer alan kısıtlı kadroda Harp’ın da bulunması dikkat çekmişti. Öte yandan Harp’ın "deneysel tedaviyle kurtuldum" iddiasının aksine, uzmanlar kendisinin deneysel hak gerektirmeyen FDA onaylı bir immünoterapiyle iyileştiğini belirtiyor.