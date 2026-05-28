Beyaz Saray 10 yıl önce öldürülen goril için taziye paylaşımı yaptı. Bir zamanlar ölümüyle interneti sallayan Harambe ABD hükümeti tarafından anıldı.

Harambe yaşasaydı perşembe günü 27 yaşına girecekti. Ölümünün onuncu yıl dönümünden saatler önce X platformunda yayımlanan taziye mesajında Beyaz Saray, gorili "ABD kültürünün bir ikonu" ve "gerçek bir vatanmsever" olarak tanımladı.

Cincinnati Hayvanat Bahçesi'nde goril barınağına düşen bir çocuğu kaçırdıktan sonra vurularak öldürülen ve internet efsanesine dönüşen Harambe, bir dönemin fenomeni olmuştu.

Beyaz Saray resmi açıklamasında "Bugün bir efsaneyi anıyoruz. O sadakatin, gücün, kaosun, birliğin ve milyonlarca insanı tek bir amaç için bir araya getiren internetin o garip güzelliğinin sembolü oldu: Harambe'yi asla unutmayacağız" denildi.

Hükümet paylaşımını "o acı haberi aldıklarında herkes nerede olduğunu hatırlar. Bir şekilde on yıl sonra onun mirası hala yaşıyor. Gerçek bir vatanseverdi. Gitti ama asla unutulmadı. Sonsuza dek kalbimizde" sözleriyle bitirdi

HALK OYLAMALARINDA HARAMBE ÖNDE

Harambe ölümünden sonra hızla bir hayran kitlesi oluşturdu. Londra'da düzenlenen bir anma etkinliğine yüzlerce insan katılırken spor liglerinde Harambe formaları satılmaya başlandı.

Bu popülarite Donald Trump'ın ilk başkanlık kampanyası dönemine denk geldi. Trump o dönem yaptığı açıklamada gorilin çocukla olan etkileşimini etkileyici bulduğunu belirterek "O güçlü ve neredeyse beş yüz kiloluk gorilin küçük çocukla ilgilenme biçimini izlemek çok güzeldi. Ancak bu iş sadece bir saniye sürer. Otuz saniye sonra yapacak gibi bir durum yok. Çocuğu öldürmek için armağının tek bir hareketi yeterliydi. Size şunu söyleyeyim muhtemelen başka seçenekleri yoktu" dedi.

Harambe'nin Amerikan siyasetindeki bu etkisi anketlere de yansıdı. Yapılan araştırmalar 2016 başkanlık seçimlerinde seçmenlerin yüzde beşinin Trump veya Hillary Clinton yerine oylarını bu gorile vermeyi tercih ettiğini gösterdi.