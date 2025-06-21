İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD’nin İsrail’in askeri operasyonuna katılması halinde Tahran’ın "Orta Doğu’daki Amerikan hedeflerine karşılık vermeye hazır olacağın"ı söyledi.

ABD merkezli NBC News’e konuşan Arakçi, “Bir savaş varsa taraflar birbirine saldırır. Bu gayet anlaşılır bir durum. Kendi savunması her ülkenin meşru hakkıdır” dedi. ABD ordusunun hedef alınıp alınmayacağı sorusuna bu şekilde yanıt verdi.

Arakçi, Washington’un Tel Aviv’i durdurmak için yalnızca bir telefon açmasının yeterli olacağını belirtti.

ABD UÇAKLARI ORTA DOĞU'YA KONUŞLANDI

Bu açıklama, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik diplomatik çözüm için en fazla iki hafta süre tanıdıklarını duyurmasının ardından geldi.

Trump, bu sürenin ardından İran’a karşı askeri seçeneklerin gündeme gelebileceğini ifade etmişti.

Bu esnada en az 6 stratejik hava tankerinin daha ABD'nin Missouri eyaletinden Orta Doğu'ya doğru havalandığı, FlightRadar24 üzerinden görüntülendi.

Bu tankerlerin her birine yaklaşık F-35 veya F-22'ler olmak üzere 12 uçaktan oluşan bir eskort filosu eşlik ediyor.

Daha önce Avrupa'ya varan 32 hava tankeri ve eskort uçakları da Orta Doğu'ya konuşlandı. Bunun yanında nükleer silah kapasitesine sahip olan B-2 hayalet bombardıman uçaklarının da bölgeye sevk edildiği öne sürülüyor.

ABD, olası bir saldırı için tüm ön hazırlıklarını sonlandırıyor. B-2 uçaklarının, dağın altında metrelerce toprakla korunan ve İran'ın en önemli nükleer üssü haline gelen Fardo üssünü hedef alması bekleniyor.

ABD medyası Trump'ın bu üsse karşı nükleer silah bile kullanmayı göz önünde bulundurduğunu aktardı.

PUTİN: '3 DÜNYA SAVAŞI İHTİMALİ ARTTI'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 3’üncü Dünya Savaşı ihtimalinin arttığını belirterek, “Ukrayna ve Orta Doğu'daki gelişmeler ve olası riskler göz önüne alındığında, bundan ötürü endişe duyuyorum” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran’ın nükleer silah elde etmeye çalıştığına dair hiçbir kanıt bulunmadığını İsrail’e defalarca ilettiklerini söyledi.

Sky News Arabia’nın aktardığına göre Putin, “Rusya’nın da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın da İran’ın nükleer silah hazırlığında olduğuna dair elinde herhangi bir kanıt yok. Bu durumu İsrail yönetimine birçok kez bildirdik” dedi.

Putin ayrıca, Rusya’nın İran’ın barışçıl nükleer programını desteklemeye hazır olduğunu ve İran’ın böyle bir hakka sahip olduğunu vurguladı.