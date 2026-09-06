ABD'nin İran'ya yönelik yaptırımlarına rağmen, İran'ya ait milyarlarca dolarlık fonun Amerikan bankacılık sisteminden geçtiği ortaya çıktı. Wall Street Journal'ın batılı yetkililere ve araştırmacılara dayandırdığı habere göre, İran ABD finansal sistemine dolaylı erişimi sürdürüyor.

"GÖLGE BANKACILIK" AĞI ÇIKTI

Sistemin merkezinde, ABD bankalarıyla muhabir ilişkisi bulunan yabancı finans kuruluşları yer alıyor. İran bağlantılı paralar, paravan şirketler ve döviz büroları üzerinden kaynağı gizlenerek dolar işlemleri için ABD bankacılık sistemine ulaşıyor.

ABD Hazinesi'nin 2024 yılında bu yolla geçen fonların 9 milyar dolar olduğunu tespit ettiği belirtiliyor. Washington, bu “gölge bankacılık” ağına karşı denetimi sıkılaştırıyor.

ABD Hazinesi, 28 Ağustos'ta Mısır'nın kamu bankası Banque Misr'nin Birleşik Arap Emirlikleri şubesinin ABD'deki muhabir hesaplarına erişimini kısıtladı. Yetkililere göre şube, İran ağlarıyla bağlantılı olabilecek şirketler adına 1,8 milyar dolara kadar para transferi yapmış.

İran'n para transferlerinde özellikle Hong Kong ve Dubai'deki paravan şirketler ile döviz bürolarını kullandığı vurgulanıyor. Bu yapı sayesinde işlemlerin İran bağlantısı gizlenerek dolar üzerinden tamamlanabiliyor.

Ancak Washington için denetimin sertleştirilmesi başka bir risk de taşıyor. Muhabir bankacılığa getirilecek kapsamlı kısıtlamaların meşru uluslararası ödemeleri zorlaştırabileceği ve dolar dışındaki ödeme sistemlerine yönelimi hızlandırabileceği değerlendiriliyor.

İran, yaptırımları aşmak için Çin yuanı ve kripto varlıkları daha fazla kullanırken, uluslararası ticaret ve teknoloji alımları gibi bazi işlemlerde hâlâ dolara ihtiyaç duyuyor.