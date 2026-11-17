ABD Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA) iç iletişim için kullandığı çok gizli ağın devre dışı kaldığı öne sürüldü. CNN’e konuşan kaynaklara göre NSA, iletişim ağlarında sorun yaşıyor.

Konuyla ilgili bilgi sahibi altı kaynak, ajansın NSA Net olarak adlandırılan iç iletişim ağında sorun yaşandığını ve ağın çalışmadığını belirtirken şu ana kadar bir siber saldırı olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmadığını aktardı.

Söz konusu kaynaklar, ajansın sorunun kapsamını anlamaya çalıştığını ve personel için kademeli giriş ve çıkış düzenlemeleri uyguladığını söyledi.

NSA Net ağı, çalışanların gizli bilgileri kurumun iç sistemleri üzerinden iletmesine olanak tanıyor. Aynı kaynaklara göre NSA, sorunun kapsamını anlamaya çalışıyor. Ajans, personel için kademeli giriş ve çıkış düzenlemeleri uyguluyor.

NSA Net, çalışanların gizli bilgileri kurumun iç sistemleri üzerinden iletmesine olanak tanıyor.

HAVADA VE BANKA SİSTEMİNDE SORUN YAŞANMIŞTI

ABD'de geçtiğimiz günlerde havacılık alanında yaşanan kriz nedeniyle binlerce uçuş iptal edilmişti. Öte yandan dün, Chase, Bank of America ve Wells Fargo'nun da aralarında bulunduğu bazı ABD'li bankaların müşterilerinin çevrim içi olarak hesaplarına erişmekte sorunlar yaşadığı bildirilmişti.