ABD'de Şükran Günü tatilinde Doğu Yakası ve orta kesimleri vuran fırtına, elektrik kesintilerine ve ulaşımda aksamalara neden oldu. PowerOutage.us verilerine göre başta Pensilvanya, Maryland ve Virginia olmak üzere bölgedeki birçok eyalette toplam 835 bin 278 hane elektriksiz kaldı.

FlightAware verilerine göre ise ülke genelinde fırtına nedeniyle 400'den fazla uçuş iptal edildi, 2 binin üzerinde uçuşta rötar yaşandı.

ABD Federal Havacılık İdaresi, Virginia'daki Ronald Reagan Washington Ulusal Havalimanı ve New York'taki LaGuardia Havalimanı dahil bazı havalimanlarında uçuşları geçici olarak durdurdu.

NEW JERSEY VE NEW YORK'TA ACİL DURUM

New Jersey eyaletinde ve New York'un bazı bölgelerinde fırtına nedeniyle acil durum ilan edildi. Fırtınanın etkili olduğu eyaletlerde su baskınları da meydana geldi.

PASİFİK KIYISINDA AŞIRI GELGİT

Ülkenin Batı Yakası'ndaki Pasifik kıyılarında ise “King Tides” adı verilen aşırı gelgit olayı yaşanıyor. Bölgede dalga yüksekliği 2 metreyi aşarken San Diego ile Los Angeles arasındaki tren seferleri iptal edildi.

California'da son bir haftadır görülen olay, Ay ve Güneş'in çekim kuvvetlerinin aynı hizaya gelmesiyle su seviyesinin yükselmesinden kaynaklanıyor. Yetkililer, bu yıl okyanusu ısıtan ve deniz suyunun hacmini artıran süper El Nino olayının bu etkileri daha da şiddetlendirdiğini belirtiyor.

Aşırı gelgit nedeniyle California'nın kuzeyindeki Bay Area'da, kıyı şeridinde bulunan Pacifica, Mill Valley, Larkspur, Sausalito ve Corte Madera şehirlerinde bazı evler ve caddeler sular altında kaldı.