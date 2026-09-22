ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Philadelphia Terminal Radar Yaklaşma Kontrol Merkezi'nde (TRACON) yaşanan ekipman arızası nedeniyle Newark Liberty, Philadelphia International, John F. Kennedy (JFK), LaGuardia, Teterboro ve Westchester County havalimanlarında uçuşlara kısıtlama getirildiğini açıkladı.

BİNLERCE YOLCU SAATLERCE BEKLEDİ

Arıza nedeniyle özellikle Newark ve Philadelphia havalimanlarında uçuşlarda ciddi aksaklıklar yaşandı. Flightradar24 verilerine göre Newark'ta ortalama gecikme yaklaşık 170 dakikaya, Philadelphia'da ise 60 dakikaya ulaştı.

Newark'ta gün içinde onlarca uçuş iptal edilirken, çok sayıda uçak başka havalimanlarına yönlendirildi. Binlerce yolcu, saatlerce havalimanlarında beklemek zorunda kaldı.

ARIZA NEDEN OLDU?

FAA Başkanı Bryan Bedford, sorunun Philadelphia'daki hava trafik kontrol tesisinin ana iletişim devresinde meydana gelen bir arızadan kaynaklandığını belirtti. Sistem yedek hatta geçiş yapmaya çalışırken, bu kez de New Jersey'deki fiber optik hattın kesildiği ortaya çıktı.

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, fiber optik hattın New Jersey'de yürütülen bir inşaat çalışması sırasında yanlışlıkla kesildiğini açıkladı. Böylece ana devredeki arızanın ardından devreye girmesi gereken yedek sistem de kullanılamaz hale geldi.

UÇUŞLAR YENİDEN BAŞLADI

Yetkililerin müdahalesinin ardından New York'taki LaGuardia ve Philadelphia havalimanlarında uçuşların bir kısmı yeniden başladı. Ancak Newark'ta gecikmelerin sürdüğü bildirildi.

ABD genelinde binlerce uçuşun gecikmesi ya da iptal edilmesi, arızanın ülke çapında geniş çaplı etki yarattığını gösterdi. FAA, hava trafiğinin tamamen normale dönmeden önce sistemlerin güvenli şekilde çalıştığından emin olunacağını belirtti.

Yetkililer, yolculara havalimanına gitmeden önce uçuş durumlarını havayolu şirketlerinden kontrol etmeleri çağrısında bulundu.